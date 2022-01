“Le parole di Spalletti ci hanno caricato”: lo Spartak torna a pungere il mister

Un calciatore dello Spartak Mosca torna a pungere mister Spalletti, entrato nel mirino del club russo dopo il doppio confronto in Europa League.

Sono passate diverse settimane dalla doppia sconfitta degli azzurri contro lo Spartak Mosca, costate caro in termini di classifica in Europa League, poiché la formazione partenopea dovrà battere il Barcellona per superare il turno. Ma le polemiche restano e tornano nuovamente a far scalpore.

Uno dei protagonisti della sfida al Maradona ha rilasciato un’intervista nella quale ha approfondito diversi aspetti della doppia sfida contro il Napoli. Innanzitutto, si è soffermato sullo stadio: “Le panchine sono interrate, sembra di essere dentro ad un teatro: l’atmosfera è fantastica – Ha rivelato Ignatov – L’ambiente attorno a noi era particolarmente acceso, i tifosi sono pazzeschi, ma tutti i loro comportamenti contro di noi ci hanno dato una carica maggiore”. E non è tutto. Il centrocampista russo ha parlato anche del mister del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Osimhen, previsioni sbagliate! Ora Victor scalpita e punta la Salernitana

Ignatov, che stoccata a Spalletti! E lo Spartak lancia una nuova sfida al suo Napoli

Non c’è affatto un buon rapporto tra Spalletti e lo Spartak Mosca. Sarà la rivalità accesa avuta negli anni allo Zenit; sarà stata la doppia sconfitta in Europa League; ma è chiaro che non scorre buon sangue e il club russo ha alimentato le polemiche. Ancora oggi, a distanza di tempo, il tecnico del Napoli appare come un “buffone” per il comportamento assunto nel post partita al Maradona e allo stadio di Mosca.

Ad una domanda su quanto accaduto a Napoli al termine della partita, con Spalletti che rimandava l’appuntamento al ritorno in Russia a qualche collaboratore dello Spartak, Ignatov ha risposto così a Championat: “Il suo atteggiamento e le sue parole ci hanno sicuramente motivato. L’allenatore azzurro è un tipo molto emotivo, va rispettato. Ma il tabellone dice che abbiamo vinto entrambe le partite. Vediamo che succede se ci dovessimo incontrare ancora una volta”.