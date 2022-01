Osimhen, previsioni sbagliate! Ora Victor scalpita e punta la Salernitana

Previsioni totalmente errate su Victor Osimhen: l’attaccante scalpita e punta la Salernitana, contro la quale può essere lanciato anche dal primo minuto.

Il 21 novembre gli è crollato il mondo addosso. Victor Osimhen avrà pensato all’ennesimo lungo stop, all’ennesima sfortuna che gli sarebbe costata la convocazione in Coppa d’Africa, alla quale tanto teneva. In effetti, la chiamata in nazionale l’ha rifiutata, complice anche la positività al Covid.

Eppure, dopo l’intervento effettuato dal dottor Tartaro, la prognosi era ben più seria e a questo punto della stagione Osimhen non avrebbe dovuto neanche essere a disposizione di mister Spalletti. Infatti, come dimenticare il comunicato del 23 novembre, due giorni dopo il contatto con Skriniar: “La prognosi è stimata in circa 90 giorni”. Ma Spalletti non si trovava con i conti. Addirittura il mister sperava di poterlo avere in panchina per la sfida contro il Milan, a circa un mese dall’infortunio. E invece, di giorni ne sono passati quasi la metà di quelli previsti.

Osimhen, recupero lampo: contro la Salernitana titolare?

L’attaccante del Napoli, nonostante sia costretto a giocare con la mascherina almeno fino a febbraio-marzo, ha impiegato meno tempo del previsto per tornare a disposizione del mister. Osimhen doveva restare ai box per circa 90 giorni, ma dall’intervento al volto alla gara contro il Bologna ne sono passati appena 55.

Insomma, un recupero lampo, caratterizzato sicuramente dall’immensa volontà del calciatore di voler tornare a giocare. E contro i rossoblu, il nigeriano si è messo in luce, andando vicinissimo ad un gol in contropiede, la sua arma preferita. 24 minuti di gioco, una conclusione sul fondo e otto palloni giocati: questo l’ottimo bilancio del nove azzurro. E’ scivolato un po’ troppe volte, come ha affermato Spalletti a fine gara, ma era necessario che riprendesse confidenza con il campo. E ora, dopo appena due mesi dall’infortunio, Osimhen sogna la maglia da titolare nel derby contro la Salernitana. Una partita mai banale per i partenopei.