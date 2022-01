Luciano Spalletti ha indicato la via ed il Napoli l’ha seguita

Gli azzurri conquistano tre punti nell’importante trasferta di Bologna, ed occupano ora una posizione di classifica più tranquilla, specialmente dando un’occhiata al calendario delle altre big. Luciano Spalletti ha indicato la via, ed il suo Napoli questa volta l’ha seguita: la corsa Champions procede senza alibi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ricomincia a macinare punti in campionato, con diversi rientri importanti ed anche tanto gioco nella trasferta di Bologna. Gli azzurri hanno dominato per larghi tratti la gara, e si sono imposti senza troppe difficoltà nonostante diverse sviste arbitrali, che hanno caratterizzato anche questa giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico ha indicato la via ed i suoi uomini l’hanno seguita senza esitazioni.

A Bologna tanti aspetti positivi: senza alibi verso la Champions League!

Il tecnico di Certaldo lo aveva annunciato prima del match, con convinzione nonostante la brutta sconfitta in Coppa Italia: il Napoli deve tornare in Champions League, ed ha i mezzi per riuscirci nonostante la competizione. Una forte dichiarazioni d’intenti, a cui ha seguito una prestazione quasi perfetta degli azzurri, che con un pizzico di precisione (e qualche fischio arbitrale) in più avrebbero potuto chiudere prima l’impegno. Ora la concentrazione è tutta per il derby, che all’andata non è stato semplice da vincere.

Il Maradona è stato spesso violato di questi tempi, ma per la sfida con Salernitana, Spalletti avrà a sua disposizione quasi tutti gli uomini, in attesa dei rientri di Insigne ed Ospina. Fabian è tornato a dettare i tempi in mezzo al campo, sfiorando il raddoppio con il suo solito mancino chirurgico; Osimhen si è dimostrato carico e pronto a far male, nonostante il lungo stop, e Lozano è tornato a farsi sentire davanti alla porta. Questi aspetti, con tanti altri già emersi in assenza dei leader tecnici del gruppo, permetteranno al Napoli di guardare con fiducia al futuro, con un calendario più agevole rispetto alle concorrenti, che si scontreranno più volte tra di loro.