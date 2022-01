Calciomercato Napoli, Giuntoli a caccia di un terzino sinistro: tre nomi

Il Napoli si guarda attorno nel calciomercato: pallino terzino sinistro per Giuntoli, i nomi in lizza per rinforzare la rosa sono tre.

Il blitz di Bologna e il contemporaneo passo fasso del Milan hanno rilanciato le ambizioni del Napoli, ora a -2 dai rossoneri e a -4 dall’Inter (che però deve recuperare una partita): se le questioni di campo procedono a gonfie vele, quelle relative al calciomercato stanno vivendo una fase di stallo. In particolare è il ruolo del terzino sinistro ad occupare buona parte dei pensieri di Cristiano Giuntoli, intenzionato a fare un regalo a Luciano Spalletti dopo le tante vicissitudini che hanno interessato da vicino la rosa azzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo nome per importanza e prestigio è quello di Nicolas Tagliafico: in forza all’Ajax e volto della nazionale argentina, il classe 1992 sta trovando meno spazio del previsto in questa stagione in Olanda, tanto che il ‘mal di pancia’ avrebbe causato un effetto imprevisto per i ‘Lancieri’, alle prese con un giocatore scontento e desideroso di ritagliarsi uno spazio maggiore. Gli altri due profili sondati portano dritti a Reinildo Mandava del Lille e a Fabiano Parisi dell’Empoli.

Calciomercato Napoli, anche l’irpino Parisi nel mirino

Probabilmente il più facile da portare a casa tra i tre è Mandava, alla luce di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che costringe il Lille a rivedere nettamente al ribasso le proprie richieste invernali; scadrà nel 2023, proprio come nel caso di Tagliafico, il contratto di Parisi: nato a Solofra in provincia di Avellino, il classe 2000 è uno dei tanti prospetti lanciati da Andreazzoli, protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative per l’Empoli. Il 16 novembre scorso ha anche esordito con l’Italia Under 21 nell’amichevole vinta per 4-2 contro la Romania: chissà che in futuro non possa vestire ancora azzurro, ma quello del Napoli.