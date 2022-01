Luciano Spalletti in conferenza stampa ha voluto indicare la strada da raggiungere ai suoi calciatori. Le novità su Zielinski

Luciano Spalletti mai banale. Il tecnico del Napoli ci ha abituato a dire sempre ciò che pensa in conferenza stampa, parlando con estrema chiarezza affinché i concetti vengano recepiti perfettamente dall’ambiente. Ed anche stavolta, alla vigilia della gara contro il Bologna e prima della partenza verso il capoluogo felsineo, non è stato certo da meno.

Concetti ripetuti in più di un’occasione, con tanto di monito anche e soprattutto ai suoi calciatori. “Non dobbiamo avere alibi” ha sostenuto; una frase ripetuta spesso nel corso di questi mesi e che assume un peso specifico ancora più importante dopo la débâcle in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Una sconfitta al Maradona, violato fin troppe volte negli ultimi mesi. “E’ la nostra casa” ha detto a tal riguardo il tecnico, “sentiamo l’affetto della città” ha poi aggiunto.

Spalletti, l’aggiornamento su Zielinski

Nella conferenza stampa, Spalletti ha anche indicato l’obiettivo all’intero ambiente. “Vogliamo arrivare tra le prime quattro” ha sostenuto senza mezzi termini, conscio di avere “le carte in regola per raggiungere questo risultato“.

Il Napoli legame con un filo doppio alla città, perché è fondamentale remare dalla stessa parte. “Come gruppo possiamo far felice un’intera città” ha evidenziato rafforzando ancor di più il concetto con un eloquente “siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno“.

Contro il Bologna è gara da non sbagliare e Spalletti ne è cosciente; al contempo ha sostenuto come sia “fondamentale avere calciatori in condizione ed a disposizione” per vincere le partite. Dopo un inizio di gennaio in emergenza, però, sembra schiarirsi il cielo sopra la squadra azzurra; “rispetto al periodo difficile dell’ultimo mese prevedo un futuro migliore” ha sottolineato, scendendo nel dettaglio anche per quanto riguarda Zielinski.

LEGGI ANCHE >>> Bologna-Napoli, Spalletti e Mertens rincorrono i record

Il polacco è tornato negativo ma ancora in dubbio per il Bologna. “Domani termina l’isolamento, si è allenato a casa e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra“.