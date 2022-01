In casa Napoli è emerso un problema chiaro per il tecnico Luciano Spalletti: i dati sono eloquenti, bisogna correre ai ripari

Una doppietta di Lozano ha steso il Bologna e permesso al Napoli di proseguire con la striscia di successi inaugurata nel 2022 contro la Sampdoria dopo il pareggio con la Juve nel giorno dell’Epifania. Il passo falso contro la Fiorentina in Coppa Italia derubricato ad incidente di percorso, a partita a sé stante, particolare per come arrivata, tra espulsioni, errori ed una squadra più che improvvisata in campo nei tempi supplementari.

Un turno di campionato decisamente a favore degli azzurri; tre i punti recuperati sul Milan – ora a due lunghezze – due ad Inter ed Atalanta che non sono andate oltre lo 0-0 nello scontro diretto. La classifica è ora certamente migliore rispetto a fine dicembre e contro la Salernitana gli azzurri avranno una ghiotta opportunità per allungare ancora, potendo approfittare del Milan impegnato contro la Juve e dell’Atalanta di scena a Roma contro la Lazio.

Napoli, manca precisione in attacco: tanti tiri, pochi gol

Il Napoli, però, per lottare fino al termine del campionato per il sogno chiamato scudetto deve necessariamente essere più prolifico e soprattutto più preciso in zona gol. Gli azzurri, per la prima volta nel nuovo anno, hanno segnato più di una rete; quattro i gol realizzati nelle ultime tre giornate, con una media crollata a picco.

Il problema degli azzurri è legato alla precisione sotto porta e non alle conclusioni oppure alla mole di gioco prodotta. E’ atomica la squadra partenopea, quella che calcia di più in Serie A insieme all’Inter; ben 358 i tiri totali effettuati, 112 quelli indirizzati nello specchio della porta e 141 fuori.

In termini di reti, però, questi hanno portato appena 39 gol, decisamente pochi considerato come l’Inter – il miglior attacco del campionato – ne abbia messi a segno 51. Il Napoli, in questa speciale classifica, è appena settimo e la media è di 1.77 a partita, decisamente insufficiente soprattutto se rapportata alla mole di gioco prodotta.