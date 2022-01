Barcellona, Xavi perde un titolare! Salterà il Napoli? Svelati i tempi di recupero

Il Barcellona perde un titolare: ecco come giocherà Xavi contro il Napoli e i tempi di recupero del calciatore.

Manca ancora tantissimo tempo al big match di Europa League, ma servirà capire bene come arriveranno Napoli e Barcellona alla sfida. Attualmente, gli azzurri sono decimati a causa della Coppa d’Africa, del Covid e di qualche infortunio. Spalletti ha gli uomini contati per il campionato e si prospetta una partita di Coppa Italia contro la Fiorentina con tanti Primavera in campo.

Con la formazione titolare, la squadra campana potrebbe essere anche favorita contro il Barcellona. I blaugrana sono in difficoltà in termini di risultati e non è un caso che arrivano agli spareggi di Europa League a causa del terzo posto raggiunto in Champions League. Un risultato altamente deludente. E a rincarare la dose, ci pensano anche gli infortuni. Xavi perde un titolare ed il suo rientro è previsto attorno alla data del doppio confronto tra Napoli e Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa d’Africa, 3 azzurri protagonisti: format, calendario e dove vedere i match

Barcellona-Napoli, Eric Garcia out? Ecco quando tornerà

Nel match disputato contro il Granada, uno dei difensori del club catalano ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Si tratta di Eric Garcia, centrale della Nazionale spagnola, titolare del Barcellona ma non di certo uno dei migliori della rosa a disposizione di Xavi.

Il 22enne è stato vittima di un problema al tendine del ginocchio destro. Questa mattina, l’indomani dalla gara pareggiata contro il Granada, Eric Garcia è stato sottoposto ai test medici dello staff che hanno valutato l’entità del danno. Il difensore dovrebbe restare circa 5 settimane ai box, secondo il comunicato ufficiale della società.

Dando un occhio al calendario, il difensore centrale potrebbe tornare appena prima di Barcellona-Napoli in programma il 17 febbraio, la gara d’andata dei playoff di Europa League. Tuttavia, ci vorrà un recupero lampo per poterlo vedere subito a disposizione contro gli azzurri. Nel caso in cui Eric non riuscisse a tornare in tempo, il Barca farà affidamento alla coppia Lenglet-Piqué.