Napoli ai playoff di Europa League: a febbraio calendario intasato!

Il Napoli accede ai playoff di Europa League grazie al secondo posto nel girone: la doppia partita europea intasa il calendario degli azzurri!

Per inseguire il sogno di una vittoria europea che manca da 31 anni, il Napoli dovrà fare almeno due partite in più e giocare i playoff di Europa League. Il torneo è assolutamente nelle corde della formazione partenopea, ma ovviamente servirà un po’ di fortuna e una rosa al completo per poter battere le avversarie.

In attesa di scoprire l’esito del sorteggio degli spareggi di Europa League, è già possibile conoscere le date dei match di andata e di ritorno. Inoltre, il Napoli è considerato una delle otto teste di serie e avrà la possibilità di giocare la gara d’andata fuoricasa, mentre la sfida di ritorno si disputerà al Maradona. Ovviamente, questo doppio confronto peserà nel calendario e si andrà ad inserire in mezzo a sfide pericolose e scontri diretti.

Calendario Napoli, febbraio di fuoco: Inter, Lazio, playoff e…Coppa Italia?

La formazione di Spalletti dovrà disputare gli spareggi della seconda competizione europea a febbraio. Precisamente, l’andata dei playoff di Europa League si disputerà il 17 febbraio mentre il ritorno a Napoli avverrà il 24 febbraio.

Nel mezzo, ovviamente, gli azzurri dovranno anche giocare in campionato. Prima dell’andata europea, il Napoli affronterà il nel weekend del 13 febbraio l’Inter al Maradona. Pochi giorni dopo l’andata dei playoff, poi ci sarà il Cagliari in trasferta. Dopo i rossoblu arriva la doppietta tanto temuta: ritorno spareggi e Lazio di Sarri all’Olimpico. Tanti viaggi, tante partite, un solo obiettivo. Vincere. Bisogna aggiungere che il Napoli potrebbe aggiungere un ulteriore impegno prima della sfida contro i nerazzurri. Infatti, nel caso in cui la squadra di Spalletti superasse il turno degli ottavi di Coppa Italia dovrà disputare i quarti il 9 febbraio, pochi giorni prima del big match contro l’Inter di Inzaghi. Insomma, sarà un febbraio di fuoco per i tifosi azzurri.

Il calendario del Napoli a febbraio:

Venezia-Napoli 6 febbraio

Eventuali quarti di finale Coppa Italia 9 febbraio

Napoli-Inter 13 febbraio

Andata Playoff Europa League 17 febbraio

Cagliari-Napoli 20 febbraio

Ritorno Playoff Europa League 24 febbraio

Lazio-Napoli 27 febbraio