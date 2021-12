Guida ai playoff di Europa League: come funziona il sorteggio e dove vederlo in tv

Guida completa ai playoff di Europa League: come funziona il sorteggio, quando gioca il Napoli e dove vederlo in tv.

Il Napoli passa il girone di Europa League, purtroppo non da prima in classifica. Il girone C è stato vinto, per un soffio, dallo Spartak Mosca che al 97′ della sfida contro il Legia è riuscito ad evitare il gol su rigore contro. Quel tiro dal dischetto, se fosse entrato, avrebbe stravolto la classifica e permesso agli azzurri di accedere agli ottavi di finale del torneo.

Poco male. Il Napoli dovrà accedere agli ottavi di finale di Europa League attraverso i playoff e per scoprire l’avversaria dovrà attendere il sorteggio di lunedì 13 dicembre che si terrà a Nyon. Niente sedicesimi di finale, come invece erroneamente viene riportato da molti media. Infatti, da quest’anno l’edizione di Europa League non presenta più una fase ad eliminazione diretta con 32 squadre, bensì ci saranno prima degli spareggi e poi ottavi, quarti, semifinale e finale a Siviglia.

Europa League, Napoli testa di serie: ecco come funziona il sorteggio dei playoff

Con la diminuzione delle squadre dalla fase a gironi della competizione è stato fatto un taglio anche nella fase a eliminazione diretta. Le prime classificate di ciascun gruppo di Europa League hanno accesso garantito tra le migliori sedici, mentre le seconde disputeranno i playoff con doppio confronto andata/ritorno contro le terze classificate retrocesse dalla Champions League.

I sorteggi avverranno il 13 dicembre alle ore 13:00 nella sede dell’UEFA a Nyon, in Svizzera. Ci saranno due urne: le teste di serie e le non teste di serie. Nel primo gruppo verranno inserite tutte le seconde classificate dei gironi di Europa League, tra cui il Napoli; nella seconda urna, invece, ci saranno tutte le terze classificate di Champions League. Ovviamente, due squadre dello stesso Paese non potranno incontrarsi agli spareggi. Dunque, non sarà possibile la sfida tra gli azzurri e la Dea.

Teste di serie

Betis (SPA)

Braga (POR)

Dinamo Zagabria (CRO)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Real Sociedad (SPA)

Non teste di serie

Atalanta (ITA)

Barcellona (SPA)

Borussia Dortmund (GER)

Lipsia (GER)

Porto (POR)

Sevilla (SPA)

Sheriff (MDA)

Zenit (RUS)

Dove vedere il sorteggio dei playoff di Europa League

Lunedì 13 dicembre avverrà il sorteggio dei playoff di Europa League e sarà possibile guardarlo in diretta tv su Sky Sport e sul sito ufficiale dell’UEFA, in lingua inglese. La cerimonia comincerà alle 13:00.

Il Napoli, essendo una testa di serie, avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Dunque, la prima partita sarà fuoricasa e si disputerà il 17 febbraio alle ore 18:45 oppure alle 21. Il ritorno, invece, sarà al Maradona e si disputerà il 24 febbraio.