Coppa d’Africa, 3 azzurri protagonisti: format, calendario e dove vedere i match

La Coppa d’Africa protagonista con grandi campioni: ecco quando giocano i tre calciatori del Napoli e dove vedere le partite del torneo.

Manca sempre meno ad uno degli appuntamenti calcistici più importanti dell’anno. La Coppa d’Africa raggruppa le migliori nazionali del continente, con tante stelle che giocano stabilmente in Europa da ormai diverse stagioni. Sarà una parata di campioni, da Mané a Salah, passando per Mahrez e Hakimi. Ma ovviamente, non dimentichiamo che il Napoli fornisce alla Coppa d’Africa tre giocatori di livello, tra i migliori del torneo: Koulibaly – su tutti – Anguissa e Ounas.

Scopriamo qualcosa in più sul format del torneo e le date delle partite dei tre “azzurri”: ecco dove e quando seguirli in tv.

Coppa d’Africa, 24 nazionali sognano il titolo: il format

Si tratta dell’edizione numero 33 e si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Sono ben 24 le nazionali partecipanti, divise in 6 gironi da quattro. Come agli Europei, le prime due passano di diritto agli ottavi, mentre solo le quattro migliori terze classificate potranno accedere al turno successivo. Il torneo prevede anche la finale per il terzo ed il quarto posto: assente al campionato di calcio europeo.

Il match inaugurale non poteva che essere quello con il Paese organizzatore. Il Camerun aprirà le danze il 9 gennaio contro il Burkina Faso, alle ore 17 in Italia. Il giorno dopo sarà la volta del Senegal di Koulibaly, in dubbio per la prima giornata a causa dell’infortunio muscolare rimediato col Sassuolo a dicembre. L’11 gennaio, invece, esordirà anche l’Algeria di Ounas contro la Sierra Leone.

Dove guardare in diretta tv le partite dei tre azzurri

Per poter guardare tutte le gare di Coppa d’Africa sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Discovery+. L’emittente già nota per aver avuto i diritti delle Olimpiadi di Tokyo mostrerà in diretta tutte le partite del torneo. Di seguito il calendario della fase a gironi dei tre calciatori del Napoli:

Girone A: Camerun (Anguissa), Burkina Faso, Capo Verde, Etiopia

1a giornata: Camerun-Burkina Faso 9 gennaio ore 17:00

2a giornata: Camerun-Etiopia 13 gennaio ore 17:00

3a giornata: Capo Verde-Camerun 17 gennaio ore 17:00

Girone B: Senegal (Koulibaly), Zimbabwe, Guinea, Malawi

1a giornata: Senegal-Zimbabwe 10 gennaio ore 17:00

2a giornata: Senegal-Guinea 14 gennaio ore 14:00

3a giornata: Malawi-Senegal 18 gennaio ore 17:00

Girone E: Algeria (Ounas), Costa d’Avorio, Sierra Leone, Guinea Equatoriale

1a giornata: Algeria-Sierra Leone 11 gennaio ore 14:00

2a giornata: Algeria-Guinea Equatoriale 16 gennaio ore 20:00

3a giornata: Costa d’Avorio-Algeria 20 gennaio ore 17:00