Ufficiale Napoli: Petagna rientra in gruppo, ma c’è un altro positivo

Precedentemente in quarantena, è ora risultato positivo ad un tampone molecolare un altro calciatore del Napoli: asintomatico, non ha avuto contatti con i compagni, come specificato dalla stessa società attraverso i suoi canali social.

Un altro calciatore del Napoli è risultato positivo al covid-19. Lo ha reso noto la società attraverso i suoi canali social ufficiali, specificando che non ha avuto contatti con i compagni, avendo trascorso un periodo di isolamento per contatti con altri positivi. Spalletti perde anche il terzino Kevin Malcuit, asintomatico, dopo aver recuperato Petagna.

Napoli: Malcuit positivo, mentre Petagna è tornato in gruppo

I due sono stati costretti ad un periodo di isolamento a causa di contatti con persone positive, ma i loro destini si separano. L’attaccante prenderà infatti parte alla delicata trasferta di Torino, mentre Malcuit potrà seguire i compagni solo da casa.

Anche la Juventus sta affrontando alcuni problemi, con i rientri di Dybala e Chiesa sono infatti arrivate anche brutte notizie: Bonucci non sembra in grado di recuperare per il Napoli, Chiellini è invece risultato positivo ad un tampone. La difesa bianconera sarà dunque composta dalla coppia De Ligt – Rugani.

Emergenza da entrambe le parti tra infortuni, virus e Coppa d’Africa, che danneggia tuttavia solo gli azzurri, il cui obiettivo è di ricacciare in basso la Juventus come avvenuto al Maradona nel corso del girone di andata. Non sarà un’impresa facile, ma il continuo evolversi degli eventi potrebbe sorridere a Spalletti, che nelle difficoltà ha trovato la forza di vincere il Leicester ed agguantare una qualificazione europea non scontata.