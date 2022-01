UFFICIALE – Giornata di recuperi per il Napoli: due tesserati negativi

Una giornata di rientri importanti per il Napoli: due tesserati sono risultati negativi in seguito ai tamponi effettuati in giornata. Lo ha reso noto la società attraverso i propri canali social ufficiali.

Può distendersi un po’ la tensione in casa azzurra: si avvicinano due rientri importati per il Napoli, i tesserati sono risultati negativi ai tamponi effettuati in giornata, come ufficializzato dalla società attraverso i canali social. La squadra ritrova il suo allenatore, Luciano Spalletti, per il delicato impegno casalingo contro la Sampdoria, ed il suo attaccante Victor Osimhen.

Leggi anche >>> Out contro la Samp un nuovo positivo del Napoli

Ufficiale Napoli – ritornano Osimhen e Spalletti: i due sono negativi

Osimhen non sarà tuttavia disponibile per l’incontro casalingo contro la squadra di Roberto D’Aversa, il suo rientro in Italia avverrà nelle prossime ore e la lista dei convocati è stata già diramata. Il tecnico di Certaldo è invece atteso in panchina (secondo Sky) a guidare i suoi uomini per una partita da vincere a tutti i costi, avendo il Milan travolto il Venezia in trasferta. La squadra di Pioli ha scavalcato l’Inter, posizionandosi in vetta alla classifica, in seguito al netto successo contro la neopromossa, portandosi a +8 dal Napoli.

Leggi anche >>> Verso Napoli Sampdoria: un match delicato ed alla portata

Sarà importante per Spalletti e uomini ridurre il distacco e non perdere ulteriori punti in attesa di altri rientri, che inevitabilmente stanno pesando nell’ultimo periodo. Il gruppo ha comunque dimostrato compattezza ed idee, non disunendosi in partite importanti come Milano e Torino e rimanendo dunque agganciati al gruppo Champions League. Gli azzurri non trovano tuttavia il successo casalingo in campionato da tre partite, ed hanno oggi la possibilità di invertire la rotta.