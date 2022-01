Mercato Napoli, scelto l’erede di Insigne: arriva dalla Liga

Il mercato del Napoli è rivolto soprattutto all’estate: gli azzurri hanno individuato l’erede di Insigne. Gioca in Liga, vediamo chi è

Il mercato, nella sua sessione invernale, chiuderà oggi alle 20 i battenti e, salvo clamorosi colpi di scena ma alquanto improbabili, il Napoli non registrerà ulteriori colpi in entrata. Gli azzurri si sono mossi per tempo, ingaggiando Tuanzebe e colmando la lacuna apertasi dopo l’addio di Manolas, tornato in Grecia.

Un solo colpo, quindi, peraltro in prestito, e nulla più. La rosa azzurra, d’altronde, ha mostrato di essere ampiamente competitiva quando al completo, ed anche nelle ultime settimane – nonostante qualche assenza di troppo – ha messo in evidenza la profondità della panchina e la validità di tutti gli uomini presenti in rosa.

Giuntoli ed i suoi collaboratori scandagliano ugualmente il mercato alla ricerca di opportunità ed occasioni ma anche e soprattutto in vista della prossima stagione, quando partirà una sorta di rifondazione considerati i calciatori in scadenza di contratto che lasceranno il club.

Il primo ad aver annunciato l’addio è stato Lorenzo Insigne, che dal prossimo luglio sarà un calciatore del Toronto. E sostituire un profilo come quello del capitano, richiede certamente un lavoro certosino.

Napoli, Januzaj nel mirino

Il Napoli ha la proprietà del cartellino di Alesio Zerbin, esterno d’attacco in prestito al Frosinone; il classe ’99 sta davvero incantando in Serie B ed è stato designato di fatto come erede del 24 azzurro.

Giuntoli, però, scandaglia il mercato anche alla ricerca di un profilo che sia “più pronto”. Da qui il mirino puntato su Reggio Emilia, lì dove gioca il Sassuolo. Due i calciatori da tempo nel taccuino del ds; si tratta di Domenico Berardi, un vecchio pallino, e Giacomo Raspadori, il nuovo talento sbocciato in casa neroverde.

Per quest’ultimo, però, si parte da una valutazione di 35 milioni di euro, ritenuta probabilmente eccessiva dalla dirigenza azzurra. E così il nome nuovo arriva dal Belgio, la terra di Dries Mertens.

Si tratta di Adnan Januzaj, esterno della Real Sociedad, ex giovane talento di belle speranze, con un passato anche al Manchester United. Classe 1995, si svincolerà a giugno e quindi è acquistabile a parametro zero dalla società partenopea.

I primi contatti sarebbero già partiti e, come informa il Corriere dello Sport, anche i dialoghi con l’entourage del calciatore; possibile che si intensifichino nelle prossime settimane, considerato come il calciatore piaccia eccome.