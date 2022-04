La decisione del Napoli sui rinnovi: il primo è vicinissimo

Il momento attuale del Napoli è chiaramente tutto proiettato al finale del campionato ma il nodo rinnovi comincia a farsi sentire.

Il Napoli di Spaletti attualmente impegnato in una faticosissima lotta per la prima posizione in campionato è chiamato a giocare anche un’altra partita altrettanto fondamentale. I rinnovi di contratto dei suoi calciatori. Intanto una notizia fa sorridere i tifosi azzurri, la nuova stella dell’est Kvaratskhelia, prossimo calciatore del Napoli avrebbe già svolto le visite mediche.

La notizia dell’ultima ora che riguarda il Napoli parla di visite mediche già effettuate per il georgiano Kvaratskhelia, la stellina georgiana sulla quale erano forti gli interessi di tanti club europei che a questo punto si può dire ufficialmente essere il prossimo acquisto del Napoli. Società azzurra che a questo punto bada anche a alla questione rinnovi con alcune situazioni abbastanza spigolose. Lo scudetto insomma non è l’unico obiettivo in questo momento.

A tenere banco in casa Napoli insomma a questo punto della stagione sono le situazioni che riguardano calciatori come Juan Jesus, Ospina, Rrahmani e Meret. Chiaramente la situazione Mertens tiene altrettanto in ansia la piazza azzurra, considerato che al momento veri e propri segnali positivi da parte della società non sono arrivati. La situazione insomma sotto tanti punti di vista è assai complessa. Il Napoli lotta in pratica su più fronti tra presente e futuro.

Nodo rinnovi: cosa succede a Fabian Ruiz ed i margini di permanenza per lo spagnolo

Cosi come accennato, in questa fase i rinnovi cominciano a far sentire il proprio peso, un nodo che puntualmente arriva a mettere agitazione all’interno delle logiche che regolano la vita di una società di calcio. Juan Jesus autore di una splendida stagione quando chiamato in causa, nonostante l’arrivo in sordina pare essere uno dei candidati per il prolungamento del contratto che lo legherebbe ancora al Napoli.

Stesso discorso per Rrahmani che ormai ha consolidato la sua posizione come compagno di difesa dell’intoccabile Koulibaly. Si attendono segnali da parte del Napoli poi per il rinnovo di Dries Mertens che ha già più volte espresso in merito il suo desiderio di restare in azzurro. Discorso diverso per Fabian Ruiz per il quale non sembrerebbero del tutto veritiere le voci interessamenti da parte di top club spagnoli. Al momento la posizione dello spagnolo resta una incognita.