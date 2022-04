Il Napoli bacchetta Osimhen: ora non potrà più farlo

Curioso retroscena nel rapporto fra Osimhen e il Napoli: lo svela un tabloid convinto che il club abbia imposto alcuni divieti.

Per il Napoli è già tempo di mercato. L’innesto di Kvaratskhelia è solo il primo tassello nella campagna acquisti che De Laurentiis e Giuntoli hanno in mente per rafforzare la squadra e puntare con forza allo scudetto.

I tasselli che mancano alla squadra sono chiari, ma c’è un rebus che potrebbe cambiare di gran lunga i progetti del club. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare notizie su offerte irrinunciabili per Osimhen. Sarebbero tutti in fila e pronti a scatenare un’asta, almeno stando alle notizie che riportano i tabloid d’oltremanica. Dall’Arsenal al Manchester United sarebbero pronte offerte faraoniche per convince De Laurentiis, che non trema, convinto di aver fatto la scelta giusta, e che per una somma irrinunciabile, potrebbe anche decidere di ascoltare le richieste.

A quel punto gli scenari cambierebbero, e i nomi già circolano. Mentre Osimhen e il suo staff attendono notizie, dalla Nigeria arrivano notizie su una imposizione del Napoli, deciso ad intervenire con fermezza su alcuni aspetti nella vita privata del calciatore ex Lille.

Dalla Nigeria sono sicuri: “Il Napoli ha detto basta ad Osimhen”

Osimhen finisce dritto in prima pagina anche in patria. Questa volta non per le offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League. Sporting Sun, quotidiano nigeriano, ha infatti svelato un curioso particolare sulla vita privata del calciatore, e un intervento deciso del Napoli.

Secondo il quotidiano il club avrebbe imposto al calciatore una lunga serie di divieti, e fra questi ci sarebbe quello di fare shopping e di andare in discoteca. Notizie che non trovano conferme, mentre in patria si dicono sicuri di un intervento del club partenopeo. Non sembrano infatti esserci problemi fra il calciatore e la società mentre dal punto di vista del mercato qualcosa potrebbe muoversi.

É di oggi infatti l’ennesima conferma su un pressing da parte del Manchester United, deciso a regalare a ten Haag il centravanti per la prossima stagione. Ci sarebbe anche l’Arsenal, che riflette sulle cifre. Il Napoli tace e attende, ma intanto sa di avere piazzato l’ennesimo colpo per un calciatore prelevato ad una cifra molto alta ma letteralmente esploso in Serie A.