Convocati Napoli, un ritorno ed un’assenza pesante: la lista

il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in casa Napoli: c’è un gradito ritorno ed un’assenza importante

Il Napoli scende in campo alle 15 contro il Sassuolo e Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, pubblicata proprio pochi istanti fa sull’account Twitter del club azzurro. Sono 23 i calciatori chiamati dal tecnico, con la squadra in ritiro da ieri all’Hotel Caracciolo (presente pure il presidente De Laurentiis che è voluto restare accanto ai suoi calciatori).

Spalletti ritrova Di Lorenzo, tornato disponibile anche se dovrebbe accomodarsi in panchina ed anche Elmas è stato convocato, segnale evidente di come il macedone stia bene. Ancora out, invece, Stanislav Lobotka, non del tutto recuperato dopo l’infortunio patito contro la Roma ed Adam Ounas che ieri non si è allenato per un attacco influenzale. Ecco la lita completa.