Napoli, la decisione della società spiazza i tifosi: altro che rivoluzione

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli, il mercato del club azzurro con gli arrivi di Kvaratskhelia ed Olivera sarebbe già chiuso.

Dopo il georgiano Khivcha Kvaratskhelia, il Napoli è pronto ad annunciare il secondo acquisto del mercato estivo. Il club ha azzurro ha definito tutti i dettagli per l’arrivo a Napoli di Mathias Olivera dal Getafe e l’annuncio è in dirittura d’arrivo. L’uruguaiano andrà a prendere il posto di Faouzi Ghoulam che non rinnoverà il suo contratto.

Ad annunciarlo è stata l’emittente ufficiale del club azzurro Kiss Kiss Napoli che ha parlato di annuncio che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Dopodiché mancherà solo l’ufficialità vera e propria che avverrà con l’apertura del mercato per rendere sia Kvaratskhelia che Olivera due giocatori azzurri a tutti gli effetti. Ma gli annunci di Kiss Kiss Napoli non si sono fermati ed una notizia non farà di certo piacere ai tifosi azzurri.

Kiss Kiss annuncia la decisione del Napoli sul mercato

Secondo Kiss Kiss Napoi, infatti, il Napoli dopo Olivera e Kvaratskhelia non dovrebbe fare altri acquisti. L’emittente ufficiale degli azzurri ha spiegato che il mercato del Napoli sarebbe già chiuso e solo con le cessioni arriveranno altri giocatori. Una notizia che farà storcere il naso ai tifosi del Napoli che in questi giorni hanno sentito parlare spesso di rivoluzione e che invece rischiano di ritrovarsi il prossimo anno con la squadra attuale.

Il Napoli, comunque, resta vigile sul mercato poiché appare difficile che non ci siano ulteriori cessioni oltre a quella già annunciata di Insigne. A lasciare Napoli dovrebbe infatti essere anche Fabian Ruiz che ha parecchi estimatori soprattutto in Inghilterra e Spagna. Se l’ex Betis lascia, Giuntoli ha già pronto il suo sostituto che è Barak del Verona.

In avanti, invece, Osimhen piace molto in Inghilterra con il Manchester United in prima fila per accaparrarselo. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da più di 100 milioni di euro, il Napoli farebbe partire l’attaccante nigeriano e reinvestirebbe subito parte della somma incassata per acquistare un sostituto di gran spessore.

Senza cessioni, però, il mercato del Napoli è da considerarsi chiuso. Tutti i tifosi azzurri sperano che si tratti solo di una strategia dela società visto che a loro dire la squadra dovrebbe cambiare volto ed acquistare giocatori con mentalità vincente per poter vincere lo scudetto.