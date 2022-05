Asllani, una big lo contende al Napoli: pronta la super offerta

Il Napoli sta seguendo Asllani dell’Empoli, ma una altra big del campionato vuole prendere il giocatore con una super offerta.

Il Napoli è aritmeticamente in Champions League, ma sia tra i calciatori di Luciano Spalletti che tra i tifosi azzurri serpeggia una forte delusione per non poter lottare fino all’ultima giornata per lo Scudetto. I sogni di gloria dei partenopei sono terminati con l’incredibile sconfitta contro l’Empoli di Andreazzoli. Proprio in quella partita tra i toscani c’è stato un calciatore che ha impressionato Cristiano Giuntoli, ovvero Kristjan Asllani.

Il centrocampista, classe 2002, infatti, da qualche giorno è stato più volte accostato al Napoli di Spalletti. L’albanese rispecchia alla perfezione i canoni che il club azzurro cerca tra gli obiettivi per la prossima stagione: giovani calciatori di talento con un costo sia del cartellino che dell’ingaggio accessibile.

La squadra partenopea, come quanto scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’ nelle settimane scorse, che ha un ottimo rapporto con l’Empoli, per prendere Asllani potrebbe inserire nella trattativa Sebastiano Luperto, di proprietà del Napoli ma che ha giocato quest’anno in prestito nella squadra di Andreazzoli. Ma a rovinare i piani di De Laurentiis e Giuntoli è arrivata l’Inter di Beppe Marotta.

Napoli, l’Inter per prendere Asllani vuole offrire Sebastiano Esposito

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, infatti, anche l’Inter, che sta cercando un vice Brozovic, sta seguendo Kristjan Asllani. I nerazzurri sfideranno proprio l’Empoli in campionato venerdì prossimo e le due società potrebbero sfruttare la gara di San Siro proprio per parlare del centrocampista albanese. Il calciatore, nonostante la giovane età, ha comunque la giusta esperienza per approdare in maglia nerazzurra, visto che è diventato uno dei perni fondamentali per Andreazzoli dopo l’addio di Ricci a gennaio.

Anche L’Inter ha un ottimo rapporto con l’Empoli, considerando il prestito di Pinamonti di questa stagione, il club nerazzurro per prendere Asllani potrebbe proprio offrire al presidente Corsi un altro attaccante: Sebastiano Esposito. Il giovane centravanti ha giocato quest’anno in prestito al Basilea, con cui ha segnato sei gol in trentuno partite. Le alternative di Marotta ed Ausilio a centrocampo sono Schouten del Bologna e Maggiore dello Spezia che, però, non è proprio un regista.