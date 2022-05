Barcellona, spesa in casa Napoli: due azzurri nel mirino

Il Napoli ha dato il suo addio a Lorenzo Insigne, ma il Barcellona potrebbe strappargli altri due giocatori importanti per Spalletti.

Il Napoli, in occasione della gara vinta contro il Genoa di Blessin, ha salutato Lorenzo Insigne, che dalla prossima estate volerà in Canada per giocare con la maglia del Toronto. Il Maradona ha reso omaggio al proprio capitano, ma quella contro il team ligure potrebbe essere l’ultima gara a Fuorigrotta non solo per il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini.

In casa partenopea, infatti, tira un’aria di profonda rinnovazione per la prossima stagione. Sul Napoli ci sono tantissime indiscrezioni di calciomercato che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita. De Laurentiis, di fatto, ha già preso un giocatore nel ruolo di Lorenzo Insigne, ovvero il georgiano Kvaratskhelia. Il patron partenopeo sta cercando di prendere anche Mathias Olivera del Getafe, che andrebbe a sostituire sulla corsia sinistra Faouzi Ghoulam.

In uscita, invece, anche Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a termine della stagione. Sul nigeriano bisogna registrare il forte interesse sia del ricchissimo Newcastle che del Manchester United, che potrebbero arrivare ad offrire anche 100 milioni di euro per cercare di strappare l’ex Lille a De Laurentiis. Non solo le squadre inglesi voglio fare spesa in casa partenopea, ma anche il Barcellona.

Napoli, il Barcellona di Xavi ha chiesto informazioni sia su Koulibaly che su Fabian Ruiz

I blaugrana, come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è interessato sia a Kalidou Koulibaly che a Fabian Ruiz. Il club catalano ha chiesto informazioni per entrambi i giocatori. Xavi vuole il difensore senegalese per sostituire Piqué al fianco di Araujo, ma De Laurentiis farà di tutto per trattenere il centrale in maglia azzurra.

Se il Barcellona per Koulibaly dovrà cercare di convincere il presidente del Napoli, per Fabian Ruiz dovrà battere la concorrenza sia dell’Atletico che del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ potrebbero fare leva proprio sul rapporto tra il centrocampista ed il tecnico italiano, che è stato tra i principali ‘motivi’ dell’arrivo del giocatore nella città partenopea.