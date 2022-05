“Se andasse al Napoli mi farebbe piacere”, il dirigente spiazza sul pupillo

Il Napoli potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa profondamente modificata. L’apertura del dirigente sul calciatore

Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un esterno per rinforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti. L’addio del capitano Lorenzo Insigne lascia un vuoto non da poco sull’out di sinistra, e con ogni probabilità Kvaratskhelia non sarà l’unico innesto in quel reparto, ancor di più con l’addio quasi certo di Ounas e forse uno tra Politano e Lozano.

Oltre ai soliti noti Bernardeschi e Berardi, il nome dell’esterno dell’Udinese Gerard Deulofeu sta rimbalzando negli ultimi giorni su tutti i giornali. L’esterno spagnolo è reduce da un’ottima stagione in maglia bianconera, condita da 13 reti in 34 presenze in Serie A.

Di questo ed altro ha parlato l’osservatore del club friulano ed ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale, intervistato ai microfoni di Canale 21 da Manuel parlato nel corso del Meeting Sport Summer Show ad Ascea Marina.

Carnevale consiglia il Napoli: “Deulofeu è un fuoriclasse”

“Deulofeu è un giocatore forte che non c’entra niente con l’Udinese, in senso buono”. Senza troppi giri di parole l’osservatore dell’Udinese Andrea Carnevale ai microfoni di Canale 21 ha fatto capire che difficilmente lo spagnolo resterà ancora ad Udine per la prossima stagione.

L’ex attaccante azzurro ha poi continuato ad elogiare il calciatore: “Ha recuperato nell’ultimo anno, è un ragazzo che sa giocare sia a destra che a sinistra, lo puoi posizionare dappertutto. Sarebbe ottimo per il gli azzurri ma non solo, anche per Milan e Inter, è un fuoriclasse e può giocare ovunque.

Sulle possibilità di vedere Deulofeu al Napoli: Lo leggo un po’ sui giornali ma le trattative le fa il presidente. Gerard è molto richiesto, se andasse al Napoli mi farebbe molto piacere.”

Chiosa finale sul prossimo campionato, che secondo Carnevale vedrà di nuovo la Juventus protagonista: La Juventus secondo me rinnoverà tutto il parco giocatori, è la squadra che deve rinforzarsi maggiormente – ha dichiarato -, loro vogliono sempre vincere. L’Inter è già forte, ma anche il Napoli. Agli azzurri manca pochissimo, bastano 2-3 giocatori per completare questa rosa. Koulibaly? Non penso che il presidente voglia dare via questi monumenti del calcio, è uno dei centrali più forti del mondo. Al Napoli manca pochissimo per competere con la Juventus che, ripeto, tornerà forte, e Inter e Milan.