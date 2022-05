Rinnovo Koulibaly, svolta sulla trattativa: la mossa di De Laurentiis

La nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per convincere Kalidou Koulibaly a restare a Napoli: la verità sulla trattativa.

Incedibile per Luciano Spalletti. Non in vendita per Aurelio De Laurentiis. Possono sembrare due concetti simili, ma non lo sono affatto. Il mister affiderà la fascia di capitano a Kalidou Koulibaly, entrato ormai in scadenza di contratto, in attesa di capire come andrà a finire la trattativa per il rinnovo del calciatore.

La società ha tutto l’interesse di blindare il Comandante. Attraverso un comunicato sono state smentite alcune cifre e notizie in merito ad una presunta offerta di rinnovo. Il Napoli vuole mantenere il massimo riserbo per questa trattativa che, se dovesse fallire, aprirebbe scenari inaspettati. Infatti, se il calciatore non vorrà accettare le proposte economiche del club, De Laurentiis difficilmente tratterrà per un altro anno Kalidou e cercherà il miglior acquirente prima della fine di questa estate.

Nel frattempo, il numero uno azzurro prepara la mossa per convincere Koulibaly a firmare sul rinnovo di contratto: la confessione tranquillizza i tifosi a seguito di tanti rumors sul conto del senegalese.

Koulibaly, la verità sul rinnovo

Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe offerto a Koulibaly un rinnovo al ribasso, con stipendio dimezzato. Attualmente, Kalidou guadagna 6 milioni di euro a stagione e il Napoli ne avrebbe offerti tre per ridurre il monte ingaggi. Questa indiscrezione è stata smentita dalla società nelle ultime ore e anche l’agente del calciatore ha voluto fare chiarezza.

Infatti, stando a quanto rivelato da Fali Ramadani al Corriere dello Sport, le parti non si sarebbero ancora incontrate per parlare di un nuovo contratto: “Siamo in attesa di incontrare De Laurentiis per definire la migliore soluzione per il giocatore e per la società”. L’agente di Koulibaly ha voluto chiarire anche un altro aspetto, rassicurando i tifosi del Napoli sui rumors di un interessamento di Barcellona e Juventus: “In questo momento non c’è alcuna trattativa con altri club“.

Dunque, il futuro di Kalidou potrebbe restare azzurro. Tutto dipenderà dall’esito del prossimo incontro con il patron del Napoli. Il centrale senegalese ha sempre sostenuto di trovarsi bene in questa squadra e in questa città e, dal momento che diverrà capitano a tutti gli effetti, potrebbe essere spinto a rinnovare il contratto per giocare ancora al Maradona di fronte al suo amato pubblico.