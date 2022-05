Koulibaly, il gesto fa tremare tutti: tifosi con il fiato sospeso

Il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli è sempre più in bilico e l’ultimo gesto del difensore senegalese mette in allerta i tifosi azzurri.

In queste settimane si sta parlando con insistenza del rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Il difensore senegalese e gli azzurri vorrebbero continuare insieme, ma al momento non sono ancora arrivait ad un accordo per prolungare il contratto. E i tifosi del Napoli iniziano a temere che questo potrebbe essere l’anno dell’addio, visto che il club azzurro non è intenzionato a perderlo a parametro zero.

Il presidente De Laurentiis sta facendo il possibile per rinnovare il contratto a Koulibaly, ma il patron romano sa di potersi spingere fino ad un certo punto. Il presidente azzurro vorrebbe che Koulibaly si decurtasse lo stipendio per poter spalmare l’ingaggio del senegalese su più anni, ma la cosa non piace al difensore e la trattativa è bloccata. E l’ultimo gesto di Koulibaly mette ora in apprensione i tifosi del Napoli

Koulibaly trasferisce le auto in Francia: preoccupazione tra i tifosi

Stando a quanto riportato dal Corriere delllo Sport, Koulibaly ha trasferito le auto che possiede a Napoli in Francia, precisamente a Parigi. Il noto quotidiano romano spiega come questo gesto possa significare tutto o niente, con il difensore senegalese che potrebbe averle portate lì per una revisione o magari una sfilata agli Champs Elysees.

Ma in tempi di mercato, aggiunge il quotidiano romano, e con Koulibaly che ha il contratto in scadenza, anche gesti come questi possono far riflettere molto. De Laurentiis, tuttavia, è stato chiaro e chi vorrrà prendere Koulibaly dovrà presentarsi con un’offerta a partire dai 40 milioni di euro, non un centesimo di meno, con Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain che sono quindi avvisate.

Fino a prova contraria, Koulibaly resta il leader del Napoli ed il nuovo capitano azzurro, con Spalletti che ha ribadito più volte come sia fondamentale che il difensore senegalese resti a Napoli anche il prossimo anno. Il tecnico toscano spera che questo lungo tira e molla per il contratto si risolva in maniera positiva, la stessa cosa che sperano i tifosi azzurri

Tifosi azzurri preoccupati da questo gesto di Koulibaly, visto che in Francia il PSG è sempre stato molto interessato a lui. Tutto il tifo partenopeo spera che questo trasferimento delle auto in Francia sia solo per qualche evento non collegato al calcio e che il prossimo anno Koulibaly continui a vestire la maglia azzurra con la fascia di capitano al braccio.