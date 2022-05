La Salernitana guarda in casa Napoli: piace un gioiello degli azzurri

La Salernitana si sta muovendo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Occhi su un gioiello degli azzurri.

Ottenuta una clamorosa ed insperata salvezza al fotofinish, la Salernitana sta già pianificando il mercato in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva in Serie A. I granata dopo aver faticato tantissimo vogliono costruire una squadra che possa ottenere una salvezza più tranquilla rispetto a quella di quest’anno.

Toccherà al ds della Salernitana Walter Sabatini fare in modo che ciò accada, con il ds granata che sta sondando diversi profili per svariati reparti. E per quanto riguarda il centrocampo, presto la Salernitana potrebbe andare a bussare alla porta del Napoli per acquistare uno dei suoi talenti migliori.

La Salernitana punta Gianluca Gaetano

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Salernitana è interessata e non poco a Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli che però ha passato l’ultima stagione in prestito alla Cremonese con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A. Sabatini lo ha inserito sulla sua lista e presto potrebbe telefonare al Napoli per valutare la fattibilità dell’operazione.

Gaetano ha un contratto con il Napoli fino al 2025 e alla luce della stagione disputata il club azzurro deve prendere una decisione. Il centrocampista classe 2000 sarebbe davvero onorato di poter giocare in Serie A con il Napoli che per lui rappresenterebbe un sogno, ma se Spalletti non potesse promettergli il minutaggio richiesto, gli azzurri potrebbe cederlo ancora in prestito.

Con la Cremonese, Gaetano ha disputato 35 partite di campionato più altre 2 di Coppa Italia, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Il centrocampista di ruolo trequartista è stato fondamentale per la promozione in Serie A, risultando uno dei migliori centrocampisti della Serie B e dando la dimostrazione di potersela giocare anche in massima serie.

Nel caso in cui non possa farlo il Napoli, la Salernitana è pronta a muoversi e ad arricchire il suo centrocampo con un colpo davvero importante. Il club granata sta lavorando anche sugli altri reparti in particolar modo sull’attacco, dove si sta cercando di confermare Verdi dal Torino anche il prossimo anno. La Salernitana vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dopo l’anno trascorso in prestito, consdierato che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Verdi si trova molto bene a Salerno e la Salernitana conta su questo fattore per avere un vantaggio nella trattativa col Torino. Sempre in attacco si sta cercando di trovare l’intesa con Djuric sul contratto, con il club granata che gli offre un biennale, mentre l’ex Cesena chiede un triennale. Da valutare, invece, il riscatto di Bonazzoli dalla Sampdoria, con la Salernitana che sta ancora riflettendo.