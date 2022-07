Haaland, messaggio al Napoli: il post è chiarissimo

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha mandato un messaggio al Napoli su Instagram in merito ad uno dei suoi ultimi acquisti.

Dopo settimane di trattativa, il Napoli è riuscito finalmente ad annunciare nella giornata di ieri l’arrivo di Leo Skiri Ostigard dal Brighton. L’operazione si è chiusa attorno ai 5 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus, con il club inglese che è riuscito anche ad ottenere una percentuale su una futura rivendita del norvegese.

Il Napoli ha spinto molto per avere Ostigard, con Giuntoli che ha fatto di tutto per convincere il Brighton e dopo quasi due mesi di trattativa è riuscito nel suo intento. Decisiva anche la volontà di Ostigard che voleva trasferirsi al Napoli ad ogni costo per giocare in Serie A con la maglia azzurra. Un acquisto, questo, promosso anche dal connazionale di Ostigard Erling Braut Haaland che ha voluto mandare un messaggio al Napoli via Instagram.

Haaland scrive al Napoli: “Prenditi cura di Ostigard”

Il Napoli ha comunicato l’arrivo di Ostigard attraverso tutti i suoi profili social ed ovviamente il club azzurro lo ha fatto anche su Instagram dove è arrivato anche il like di Haaland. Il norvegese, però, non si è limitato solo a lasciare like, ma ha anche scritto un commento, mandando un messaggio simpatico al Napoli: “Prenditi cura di lui, è un ragazzo in gamba” ha scritto il neo attaccante del Manchester City.

Un messaggio che spiega come tra Ostigard ed Haaland ci sia un bel rapporto di amicizia e che è stato accolto con piacere anche tra i tifosi del Napoli. Il commento del norvegese è stato sommerso dai like dei tifosi azzurri che ne hanno approfittato per chiedergli tra il serio ed il faceto se fosse intenzionato anche a lui a vestire la maglia del Napoli.

I tifosi azzurri sperano anche che il messaggio di Haaland possa fare da benedizione ad Ostigard, verso il quale tutti nutrono grandi aspettative. Il difensore norvegese arriva inizialmente per essere il quarto centrale, ma chissà che a suon di prestazioni non possa conquistare anche una maglia da titolare in futuro.

Primi giorni da azzurro per Ostigard

Aspettando le gare ufficiali, oggi Ostigard si è aggregato ai suoi compagni nel ritiro di Dimaro per il suo primo giorno da giocatore azzurro nell’ultimo allenamento disputato in Trentino. Il Napoli ha voluto dare il buongiorno su Instagram pubblicando proprio una foto di Ostigard che lo ritrae assieme a Victor Osimhen, dando un po’ di entusiasmo ai tifosi azzurri che hanno trascorso giorni difficili dopo la cessione di Koulibaly ed il mancato arrivo di Dybala. E per lui lavoro a Castel Volturno nei tre giorni concessi dal tecnico alla squadra prima della partenza di domani alla volta di Castel Di Sangro.

Presentato alla stampa nella conferenza stampa di Giuntoli, Ostigard ha dimostrato subito tanta umiltà, mettendo in chiaro che non è al Napoli per essere il sostituto di Koulibaly, ma solo per fare del suo meglio e dare il suo contributo alla causa azzurra. Il difensore norvegese ha fatto una buona impressione ai tifosi del Napoli e non vede l’ora di poter debuttare con la maglia azzurra e di poter avere l’occasione di giocare la Champions League.