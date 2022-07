Simeone al Napoli, arriva la svolta definitiva: l’indizio è eloquente

Giovanni Simeone ad un passo dal trasferimento al Napoli. L’indizio della svolta arriva dal ritiro del Verona.

Con Andrea Petagna sempre più vicino alla firma con il Monza, il Napoli è alla ricerca di un profilo di rilievo da affiancare a Victor Osimhen che possa completare il reparto offensivo. La dirigenza è alla ricerca di una punta che possa sia fare rifiatare il forte giocatore nigeriano, sia all’occorrenza affiancarlo e aumentare la pericolosità offensiva degli uomini di Luciano Spalletti.

Il mirino del Napoli, dopo diversi sondaggi, si è stretto su Giovanni Simeone, reduce da una stagione davvero importante al Verona, condita da 17 gol e sei assist. Il Cholito non ha mai avuto dubbi nel cogliere la sfida lanciata dagli azzurri, e da settimane ormai ha dato il suo sì all’operazione. Il giocatore ha sposato il progetto del Napoli, entusiasta di debuttare sul palcoscenico europeo. Tanto che il suo entourage avrebbe già messo al corrente il Verona della situazione

Se l’accordo con il giocatore sembra ormai cosa fatta da settimane, lo stesso non si può dire di quello con il Verona. La trattativa con i veneti è a buon punto, ma manca ancora qualche dettaglio prima che possa essere data la definitiva fumata bianca. Le società avrebbero trovato una quadra sulla valutazione del giocatore, fissata sui 16-17 milioni, ma starebbero ancora ragionando sulla formula, che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Sembrerebbe però solo questione di tempo. Un po’ di pazienza, e Luciano Spalletti avrà l’attaccante tanto agognato, salvo imprevisti.

L’accelerata definitiva potrebbe concretizzarsi proprio con la cessione di Petagna. Una volta chiarita la sua situazione, il Napoli potrebbe tuffarsi su Simeone, che intanto aspetta con pazienza. Intanto un altro indizio lascia intendere che la chiusura della trattativa sia davvero alle porte.

Simeone al Napoli, trattativa in chiusura? L’indizio arriva dal ritiro del Verona

Il Verona infatti, esattamente come il Napoli, è alle prese con la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Ironia della sorte nella prima giornata saranno proprio i gialloblu ad affrontare gli azzurri.

Per prepararsi all’incontro il Verona dovrà affrontare una amichevole contro l’Hoffenheim, e proprio da questa gara arriva l’indizio più grande di Giovanni Simeone. Il tecnico dei gialloblu Gabriele Cioffi ha infatti diramato la lista dei convocati in vista della sfida. Tra questi non figura Giovanni Simeone. Una buona notizia per i tifosi del Napoli.

Solitamente, infatti, quando un giocatore è in procinto di lasciare una squadra ed è al centro di una trattativa in dirittura d’arrivo si tende a “risparmiarlo” e a non farlo scendere in campo per evitare eventuali infortuni che potrebbero mettere a rischio l’affare. La scelta di Cioffi e il fatto che Simeone non sia presente alla sfida sono secondo molti la prova inequivocabile che il suo trasferimento al Napoli sia davvero questione di ore.