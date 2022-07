Napoli, è UFFICIALE: tre conferme fra i convocati per Castel di Sangro

Il Napoli dirama i convocati per il secondo ritiro pre-stagionale a Castel di Sangro: tre grandi conferme per Spalletti.

E’ il giorno uno del ritiro a Castel di Sangro. Oggi 23 luglio si fa sul serio. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e il Napoli si è diretto in Abruzzo per il secondo raduno pre-campionato.

Non c’è grande entusiasmo attorno all’ambiente partenopeo. Gli addii di Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens portano i tifosi a contestare De Laurentiis e i suoi collaboratori. Persino l’allenatore Spalletti è finito nel mirino a Dimaro, durante qualche serata organizzata assieme al pubblico.

Nel frattempo, la società si muove sul mercato e sta per piazzare colpi importanti. Attesa massima per Simeone e Kim Min Jae che potrebbero raggiungere i nuovi compagni a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro. Proprio in Abruzzo, gli azzurri disputeranno quattro test in due settimane, tutte allo Stadio Patini. Adana Demirspor, Mallorca, Girona ed Espanyol sono i prossimi avversari della formazione di Spalletti. In vista di questi impegni, il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Castel di Sangro. Ecco le scelte del mister.

Napoli, la lista dei convocati per Castel di Sangro

Nessun taglio e nessuna grossa sorpresa, se non tre conferme importanti per l’allenatore del Napoli. Infatti, come per il raduno in Trentino, Ambrosino, Gaetano e Zerbin faranno parte della rosa. Insomma, sembra ormai chiara la linea di Spalletti: il centrocampista e l’ala che nello scorso campionato hanno giocato in Serie B faranno parte della Prima Squadra. Discorso diverso per l’attaccante di Procida classe 2003. Sul ragazzo ci sono diverse squadre di Serie B, ma al momento il mister lo coccola e prova a farlo crescere in mezzo ai grandi.

Di seguito la lista dei convocati del Napoli per il ritiro a Castel di Sangro:

Portieri: Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Zedadka:

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin

Durante il raduno in Abruzzo sono previsti nuovi arrivi, ma anche partenze. Infatti, Andrea Petagna sembra essere ad un passo dal trasferimento al Monza. Anche Ounas potrebbe lasciare il club, mentre Contini è finito nel mirino della Sampdoria ma non lascerà il Napoli fin quando non arriverà un secondo portiere di livello.