Kim al Napoli, c’è la data del suo arrivo: quando svolgerà le visite mediche

Kim Min-Jae promesso sposo del Napoli. Tutto pronto per lo sbarco in Italia e le visite mediche: ecco quando potrebbe avvenire

Il Napoli sempre più vicino a trovare l’erede di Kalidou Koulibaly. Da quando il centrale senegalese ha lasciato gli azzurri per trasferirsi al Chelsea, Giuntoli ha lavorato senza sosta per trovare il giusto profilo che possa non fare rimpiangere troppo l’assenza del “Comandante”. Nella lista del Napoli la priorità è stata sempre e solo una, e gli azzurri sono ormai ad un passo dal portare a casa il loro obbiettivo.

Sin da subito nell’immaginario del Napoli il profilo che avrebbe ereditato il centro della difesa azzurra aveva il volto e le sembianze di Kim Min-Jae. Il difensore coreano del Fenerbahce è sempre stato il primo nome sulla lista degli azzurri, che lentamente ma inesorabilmente hanno lavorato sotto traccia per portarlo in Italia.

Sembrava che la concorrenza del Rennes potesse fare saltare l’affare. Il gigante coreano era ad un passo dall’accordo con i francesi. L’interesse sempre più concreto del Napoli e le sirene della Champions League hanno però fatto breccia nel giocatore e stoppato bruscamente la pista francese. Kim ha caldeggiato e spinto sin dalle prime battute per la destinazione azzurra.

Kim Min-Jae, il gigante coreano pronto a sbarcare a Napoli: parte il conto alla rovescia

Come anticipato anche dagli agenti del giocatore, l’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo. “Se non ci saranno problemi nella revisione degli accordi ci trasferiremo già questa settimana”. Questo il sunto delle dichiarazioni. Il Napoli è riuscito a strappare il giocatore forte della clausola da 20 milioni di euro che lo libererà dal Fenerbahce. Mancano, insomma, i così detti “dettagli” sul contratto del giocatore, che poi, imprevisti a questo punto clamorosi permettendo (il mercato ha abituato a tutto) potrà iniziare la sua nuova avventura in azzurro.

Sky Sport ha rivelato che proprio in queste ore potrebbe esserci la definitiva fumata bianca per Kim Min-Jae al Napoli, anche perché tutti gli altri club interessati al giocatore negli ultimi giorni hanno alzato bandiera bianca consapevoli della forte volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Per Kim c’è solo il Napoli.

Le parti stanno lavorando sulle ultime questioni burocratiche e limando gli ultimi dettagli dell’accordo prima di dare il via libera definitivo. Qualora la chiusura del cerchio dovesse arrivare già in serata, il giocatore potrebbe arrivare in Italia addirittura già nella giornata di domani per sostenere le visite mediche di rito e mettersi subito agli ordini di Luciano Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro.

Proprio il tecnico è stato uno dei principali sponsor della trattativa. Spalletti aveva infatti definito Kim un giocatore “da Napoli e da Champions”. Il tecnico avrà presto il suo tanto agognato rinforzo.

Per il ventiseienne gigante coreano (è alto 1.90) è pronto un contratto di quattro anni, con (si dice) una clausola rescissoria, stavolta di 40 milioni, che lo libererebbe dal Napoli.