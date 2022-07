Napoli, comunicato UFFICIALE: grande notizia per i tifosi

La squadra arriverà in Abruzzo nelle ore precedenti all’inizio del ritiro, per poi iniziare immediatamente la seconda fase della preparazione. Luciano Spalletti ha impostato il lavoro sulla scia di quanto fatto a Dimaro, con una/due sedute di allenamento giornaliere, la mattina alle ore 10 e il pomeriggio alle 17.20. Questo il programma giorno per giorno.

Il ritiro inizierà ufficialmente, come detto, sabato 23 Luglio, con un allenamento pomeridiano alle ore 17 30.

Domenica 24 Luglio saranno previste due sedute di allenamento, una alle ore 10 e l’altra alle ore 17.30.

Lunedì 25 Luglio la mattinata inizierà ancora con un allenamento mattutino previsto per le ore 10. Alle 17.30 i giocatori saranno di nuovo in campo per la seconda parte di allenamento, che avverrà a differenza delle altre a porte chiuse. Spalletti verosimilmente inizierà a provare sul campo qualche indicazione tattica in modo più approfondito.

Parziale riposo Martedì 26 luglio, dove sarà prevista una sola seduta mattutina, alle ore 10, mentre il pomeriggio si avrà riposo.

Mercoledì 27 Luglio la mattina sarà dedicata ad un allenamento a porte chiuse, previsto per le ore 10, mentre in serata alle ore 20.30 ci sarà il test contro l’Adana Demispor allo Stadio Patini, prima amichevole abruzzese

Giovedì 28 Luglio mattinata di riposo per riprendersi dalle fatiche del match, la squadra si ritroverà alle 17.30 per l’allenamento pomeridiano.

Doppia seduta di allenamento invece Venerdì 29 luglio, sempre prevista alle ore 10 e alle ore 17.30. Per l’allenamento pomeridiano Spalletti opta ancora per una seduta a porte chiuse.

Sabato 30 luglio allenamento solo al mattino, alle ore 10, mentre il pomeriggio la squadra sarà a riposo.

Domenica 31 Luglio la giornata inizia con un allenamento mattutino a porte chiuse, come di consueto alle ore 10, mentre in serata alle ore 20.30 nuova gara amichevole, questa volta contro il Mallorca.

Lunedì 1 Agosto allenamento solo il pomeriggio alle ore 17.30, a porte chiuse.

Martedì 2 agosto si torna alla doppia seduta di allenamento prevista per le ore 10 e le ore 17.30.