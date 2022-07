Napoli, i tifosi sono furenti: il comunicato lascia senza parole

Il Napoli fa importante annuncio sui social, e i tifosi insorgono furiosi: “State scherzando? Siete vergognosi”.

Il Napoli ha terminato la prima parte del ritiro, che come avviene da anni a questa parte si è svolta in Trentino, a Dimaro. Gli azzurri hanno avuto modo di tirare il primi calci al pallone in vista della prossima stagione e confrontarsi con le prime uscite stagionali. Occhi puntati, ovviamente, sui nuovi arrivi Leo Ostigard, Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, che si sono aggregati al gruppo di “fedelissimi” di Luciano Spalletti.

Arrivi che però non sono riusciti al momento a “calmare” la piazza, ancora delusa dagli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens e dall’arrivo di Dybala. E’ stato un inizio di ritiro quanto mai movimentato in casa Napoli, per via delle contestazioni dei tifosi al mercato della società che nell’ambiente azzurro si spera possano presto essere accantonate.

I presupposti però non sembrano dei migliori, visto che anche la seconda parte del ritiro azzurro, che dopo tre giorni di pausa partirà sabato in Abruzzo, a Castel di Sangro, è partito all’insegna delle polemiche e del malcontento dei tifosi, che sui social si sono sfogati. Questa volta al centro delle critiche le amichevoli che verrà gli azzurri impegnati durante il ritiro.

Napoli, bufera social per le amichevoli di Castel di Sangro. Il motivo

30 euro…ragazzi ditemi che è uno scherzo! — Serena (@LSerena23) July 20, 2022

Il Napoli infatti continuerà la preparazione in vista della prossima stagione anche con l’ausilio di importanti test che facciano da termometro sulla condizione degli azzurri. Saranno quattro le amichevoli internazionali che andranno in scena allo stadio Teofilo Patini. Il 27 Luglio sarà la volta di Napoli contro Adana Demirspor Kulübü. Domenica 31 gli azzurri incontreranno il Real Club Deportivo Mallorca, mentre il 3 Agosto sarà la volta della sfida contro il Girona Futbol Club. Chiuderà il ritiro Napoli contro RCD Espanyol Sabato 6 Agosto.

La società ha informato che la vendita dei biglietti è iniziata a partire dal 20 Luglio. I tagliandi sono quindi già disponibili e acquistabili tramite il circuito Ticketone. A far discutere però è il prezzo dei biglietti, che per tutte le gare ammonta a 40 euro in tribuna, e 30 euro per i biglietti curva e distinti.

“Prezzi vantaggiosi” ironizzano i fans sui social, che non hanno apprezzato i costi a loro giudizio elevati per assistere alla sfida. “Per le famiglie che vi seguono in ritiro sono un enormità. State mettendo l’abisso fra la squadra e noi” si lamentano. “Siete vergognosi” “Alla prima di campionato ci chiedete direttamente un rene?” “30 euro di curva per delle amichevoli, se questi saranno i prezzi per tutta la stagione è meglio che la campagna abbonamenti manco la fate partite”. Una situazione che aggiunge ulteriore tensione in un momento non certo idilliaco del rapporto tra società e tifosi, come fanno notare alcuni. “Politica sui prezzi con timing perfetto, visto lo straordinario rapporto tra la SSCN ed i suoi tifosi” A poco vale il fatto che molti facciano notare che i prezzi potrebbero non essere stati decisi dalla società.