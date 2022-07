Napoli, che annuncio dell’entourage: é fatta per il calciatore!

Dopo la delusione per la cessione di Koulibaly e la scelta di Dybala di andare alla Roma, per il Napoli è arrivato un annuncio importante.

Sono giorni molti caldi, e non solo per le temperature di quest’estate, in casa Napoli. Nel club partenopeo, infatti, si sta attuando una vera e propria rivoluzione, considerando gli addii di giocatori chiave come Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e quello molto probabile di Dries Mertens. Per la permanenza del belga, di fatto, ci sono ancora qualche possibilità, ma tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che, nel frattempo, è impegnato a rinforzare la rosa di Luciano Spalletti.

Il patron, infatti, sta seguendo vari nomi per cercare di ovviare a tutte queste partenze. Se il georgiano Kvaratskhelia è stato preso per sostituire, almeno nella zona di campo, Lorenzo Insigne, i sostituti di Ospina, Koulibaly e Mertens ancora non sono stati presi. Per il ruolo del portiere la situazione è bloccata, visto che Alex Meret non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club partenopeo.

Per la zona offensiva, invece, il Napoli sta monitorando soprattutto due nomi, ovvero Gerard Deulofeu e Giovanni Simeone. Per il primo si sta trattando da tempo con l’Udinese, mentre l’arrivo del centravanti argentino, complice anche l’ormai imminente cessione di Andrea Petagna al Monza, è sempre più vicino. In questi giorni, però, l’assoluta priorità di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è stata quella di prendere il sostituto di Kalidou Koulibaly.

Napoli, l’annuncio dell’agente di Kim: “Questa settimana firmeremo”

Il Napoli, infatti, si è mosso subito per prendere Kim dal Fenerbahce, il quale è sempre più vicino. Ad annunciare l’accordo è stato lo stesso agente del sudcoreano, come riportato dal media turco ‘Fener Actual’: “Abbiamo raggiunto un’intesa con il Napoli. Se nulla dovesse andare storto, questa settimana firmeremo l’accordo”.

La trattativa per prendere il sudcoreano non è stata affatto semplice, considerando la fortissima concorrenza del Rennes. Il Napoli, di fatto, è stato ‘obbligato’ a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni euro presente nel contratto del giocatore con il Fenerbahce. Il centrale ha firmato un contratto di tre anni a 2,5 milioni di euro all’anno con l’inserimento di una clausola rescissoria, che secondo ‘TMW’ sarà valida dal 2024, di circa 40 milioni di euro.

Spalletti su Kim: “E’ un giocatore da Napoli e da Champions League”

Al Napoli, dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea di Tuchel per 40 milioni di euro, sono stati accostati vari nomi, ma il primo obiettivo è stato sempre Kim. Cristiano Giuntoli, infatti, seguiva dallo scorso inverno il calciatore sudcoreano, il quale è stato promosso anche da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, aveva parlato così a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ del centrale dopo l’amichevole contro l’Anaune: “Ha giocato in campionati diversi rispetto al nostro, ma è un calciatore da Napoli e da Champions League”.