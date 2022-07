Napoli, un top player della Liga nel mirino: i tifosi sognano

Il Napoli ha messo nel mirino un top player della Liga per rinforzare il reparto offensivo, il nome fa sognare i tifosi.

Mancano solo tre settimane all’inizio della Serie A ed il Napoli si sta muovendo sul mercato per migliorare la propria rosa, soprattutto sul fronte offensivo. L’addio di Mertens, salutato ufficialmente questo weekend, obbliga gli azzurri all’acquisto di un nuovo esterno ed il ds Giuntoli sta valutando diverse soluzioni per sostituire il giocatore belga.

Fino a poco tempo fa il nome più caldo era quello di Deulofeu, ma negli ultimi giorni i contatti con l’Udinese si sono fermati, con il Napoli che pare non sia più intenzionato ad acquistare l’esterno spagnolo ex Milan. E dalla Spagna arriva una notizia clamorosa, con gli azzurri che sarebbero interessati nell’acquisire un top player della Liga.

Dalla Spagna: il Napoli è su Depay del Barcellona

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS anche il Napoli sarebbe una delle pretendenti per acquistare Memphis Depay dal Barcellona. L’attaccante olandese, capace sia di giocare come punta centrale che come esterno, non rientrerebbe nei piani del club blaugrana che sarebbe intenzionato a cederlo in questa sessione di mercato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Oltre al Napoli, scrive il quotidiano spagnolo, ci sarebbero altre due big di Serie A su Depay ovvero la Juventus, alla ricerca di un giocatore che possa fare il vice di Vlahovic, e il Milan che vuole aggiungere qualità ed esperienza alla propria rosa, mentre all’estero piace a Tottenham e Lione, sua ex squadra. Il Barcellona aveva acquistato Depay a parametro zero dopo la scadenza del contratto dell’olandese con il Lione per l’ex allenatore Koeman, ma con Xavi in panchina la musica è cambiata.

Complici anche gli arrivi di giocatori come Aubameyang nella sessione invernale dello scorso calciomercato che quelli di Lewandowski e Raphinha in questa sessione, è difficile pensare che Depay trovi spazio. Per il Napoli l’unico problema nella trattativa sarebbe rappresentato dall’ingaggio del calciatore olandese che al Barça percepisce 5 milioni di euro, con il club azzurro che potrebbe arrivare ad offrire fino a 4 milioni di euro per portare il top player olandese all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli continua il pressing per Raspadori

L’indiscrezione di AS, al momento, non ha trovato riscontri in Italia, con il Napoli che in queste ore sta continuando il pressing per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, anche lui capace di giocare come esterno e come seconda punta, è il preferito di Giuntoli per sostituire Mertens, con il ds azzurro che ha deciso di accantonare la pista che porta a Deulofeu.

Un pressing che per ora non ha portato alcun risultato con il Sassuolo che, secondo il Corriere dello Sport, ritiene il giocatore incedibile dopo aver salutato Gianluca Scamacca, il cui passaggio al West Ham è ormai imminente. Da vedere se il Napoli avrà intenzione di continuare a spingere per il talento dei neroverdi o se virerà di nuovo su Deulofeu.