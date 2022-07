Salernitana, Iervolino piazza un grande colpo di mercato: l’annuncio

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha annunciato di star per piazzare un grande colpo di mercato per l’attacco.

La Salernitana è stata una delle squadre di Serie A più attive sul mercato. Dopo la salvezza ottenuta per il rotto della cuffia lo scorso anno, il club granata vuole ora salvarsi con più tranquillità e sta mettendo su una rosa molto competitiva grazie al gran lavoro del ds Morgan De Sanctis, bravo nel rinforzare la squadra in tutti i reparti.

Nonostante i tanti acquisti, il mercato della Salernitana non è finito, con il presidente Danilo Iervolino che ha altri colpi in canna per dare ulteriore entusiasmo ai propri tifosi. E proprio il presidente del club granata nella giornata odierna ha annunciato che un nuovo grande colpo di mercato sta per essere piazzato.

Iervolino annuncia: “Piatek ci ha detto di si, è vicinissimo”

Ai microfoni di TMW, il presidente della Salernitana Danillo Iervolino ha affermato che il club granata è ormai ad un passo da Krzysztof Piatek. Il polacco dell’Hertha Berlino, che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Fiorentina, è pronto per un’altra stagione in Serie A dopo le esperienze con Genoa, Milan ed appunto Fiorentina.

Iervolino ha infatti dichiarato come Piatek abbia già dato il suo placet al trasferimento e che si stanno limando gli ultimi dettagli con il club tedesco: “Piatek è quello più vicino alla Salernitana” – ha annunciato Iervolino – “stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell’allenatore entro pochi giorni”.

Il presidente del club granata ha poi dichiarato come Piatek sia molto felice di poter giocare per la Salernitana e di avere l’occasione di continuare a giocare in Serie A. Iervolino ha spiegato poi come entro il 31 agosto la Salernitana avrà una rosa competitiva, affermando come giocatori che prima sembravano inarrivabili potrebbe presto essere del club granata nel giro di qualche settimana. Dichiarazioni che di certo fanno sognare i tifosi della Salernitana che si aspettano un’altra emozionante stagione.

Salernitana scatenata: che rivoluzione sul mercato!

Il colpo Piatek è solo l’ultimo di una lunga serie da parte della Salernitana che è davvero scatenata in questa sessione estiva. Il club granata ha attuato una vera e propria rivoluzione sul mercato, salutando alcuni giocatori ed acquistandone degli altri, cambiando completamente pelle rispetto allo scorso anno.

In questa sessione sono arrivati ben 10 giocatori tra cui Diego Valencia dall’Universidad Catolica, Erik Botheim dal Krasnodar, Matteo Lovato dall’Atalanta, Domagoj Bradaric dal Lille ed Emil Bohinen dal CSKA Mosca. Giocatori che hanno sostituito quelli che sono andati via e che hanno alzato il livello della rosa.

Ma, come annunciato dallo stesso presidente Iervolino, il mercato della Salernitana non è ancora finito e nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri rinforzi. Uno di questi potrebbe essere Simone Verdi, rientrato a Torino dopo il prestito dello scorso anno. Il presidente granata ha dichiarato che gli piacerebbe avere Verdi anche il prossimo anno e che nella vita non bisogna mai dire mai.