“Ronaldo in prestito gratuito al Napoli”, i tifosi si spaccano: le reazioni social

La notizia di “Marca” che apre l’ultimo giorno di mercato riguarda un prestito gratuito in extremis di Cristiano Ronaldo al Napoli: la reazione dei tifosi partenopei non si fa attendere

Fino alla fine. Il classico slogan juventino, almeno per questa volta, si sposa benissimo con il clima che respirano i tifosi del Napoli. Atteso fino alle 20 di giovedì 1 settembre, quando finirà l calciomercato. Ancora viva la “sperenza” di vedere Cristiano Ronaldo in azzurro, la grande suggestione di questa fine estate. Il nome del campione portoghese non ha scaldato le piazze europee dove è stato proposto, ma a Napoli qualcosa ancora suscita. In tanti vorrebbero vederlo in azzurro per chiudere la carriera al “Maradona“. Il carisma, le indubbie qualità (nonostante i 37 anni suonati) e soprattutto la ferrea mentalità vincente, potrebbero essere l’ultimo ingrediente che manca alla squadra azzurra per il definitivo salto di qualità.

E tanto varrebbe la pena provare a prenderlo, a maggior ragione se Osimhen rimane in squadra. E’ proprio questa la speranza che viene alimentata dal quotidiano spagnolo “Marca”, sicuramente una fonte autorevole, che definisce il Napoli come l’ultima cartuccia per cambiare squadra e poter giocare finalmente la Champions League. In sostanza, a poche ore dalla fine del mercato, secondo il quotidiano spagnolo non è affatto finita. Addirittura l’ipotesi di un prestito gratuito (ossia senza che il Napoli debba sborsare nulla) viene definita come concreta, anche se Marca non si sofferma sul discorso ingaggio, che è la parte più importante. Ronaldo guadagna 25 milioni di euro l’anno.

Ronaldo last minute: le reazioni dei social

Il salary cap del Napoli, stando ai contratti sottoscritti dal 2021 in poi, è di 2.5 milioni. Dieci volte in meno. Chissà quale sarebbe la soluzione, ma il quotidiano spagnolo se la cava rinviando ai “magheggi” del super procuratore portoghese: “Con lui tutto è possibile”. Sarà, ma la notizia non passa inosservata. I tifosi del Napoli, almeno una gran parte, si fanno cogliere in pieno dalla suggestione. “Dai forza, speriamo bene”, si legge sui social. “Io ci credo”, scrive qualcun altro. “Non è possibile che tutte queste notizie siano inventate”, sottolinea un altro tifoso.

Giustamente, la fonte autorevole autorizza a sognare. Ma non mancano neanche gli scettici: “Ancora con questo Ronaldo? Basta!”. E’ il tono di chi non ha voglia di prese in giro. Ma c’è anche chi prova a fare un’analisi diversa: “E’ impensabile che un’operazione di questa portata si possa fare nell’ultimo giorno di mercato! Occorrerebbero giorni, per non dire settimane”. E ancora: “Nessuna pensa che questa trattativa sia un’invenzione. Ma il fatto che ne hanno parlato non vuol dire che Ronaldo deve arrivare per forza”. Con buona pace dei sogni dei tifosi partenopei… ma gennaio non è così lontano.