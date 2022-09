Il Napoli cede l’attaccante al gong! Giocherà con un Campione del Mondo

Cessione dell’ultimo minuto in casa Napoli, con l’attaccante che avrà la possibilità di giocare con un campione del mondo.

La sessione estiva di calciomercato è ormai vicinissima alla chiusura ed il Napoli sta continuando a lavorare per definire le ultimissime operazioni. Anche in quest’ultimo giorno di mercato c’è tanto lavoro per Giuntoli che deve piazzare ancora qualche esubero prima del gong finale.

E proprio in queste ultime ore, il ds degli azzurri ha definito tutti i dettagli per quanto riguarda la cessione di Giuseppe Ambrosino, giovane talento azzurro che ha svolto il precampionato con la formazione di Spalletti. Il giovane attaccante non resterà nella primavera del Napoli ed andrà a farsi le ossa in Serie B

Ambrosino lascia il Napoli: va al Como di Fabregas!

Secondo quanto riportato da Sky Sport è tutto fatto tra il Napoli ed il Como per la cessione di Ambrosino al club lombardo. Il bomber della primavera azzurra sarà ceduto al Como in prestito secco e farà ritorno in Campania al termine della stagione. Gran colpo per la società lombarda che è stata una delle gran protagoniste della sessione estiva di mercato per quanto riguarda la Serie B.

Il Como, infatti, tra le sue fila può vantare giocatori di livello come l’ex Torino Daniele Baselli e soprattutto l’ex Barcellona e Chelsea Cesc Fabregas. Ambrosino, dunque, avrà l’opportunità di allenarsi quotidianamente con un campione del mondo come Fabregas e di poter migliorare il proprio livello lavorando assieme all’ex giocatore della nazionale spagnola dal quale potrà imparare tanto.

Lo scorso anno, Ambrosino ha fatto benissimo con la primavera del Napoli ed in molti lo hanno definito pronto per un salto di qualità. Dopo essersi messo in mostra nel precampionato con il Napoli, per il classe 2003 è arrivata l’occasione di misurarsi in un campionato ostico come la Serie B dove potrà crescere sia a livello fisico che mentale. Su di lui c’era anche il Feralpisalò, club che milita in Serie C, ma il giocatore ha scelto una sfida più importante, mostrando anche personalità.

Ounas va al Lille, Meret verso il rinnovo

Parlando di esuberi, il Napoli sta cercando di piazzare anche Adam Ounas, con l’algerino che è anch’egli vicinissimo alla cessione. Secondo quanto riportato da Sportmediast, è tutto fatto per il passaggio dell’esterno d’attacco al Lille per circa 5 milioni di euro totali divisi in 3 milioni di euro di base fissa ed altri 2 di bonus.

Resta Alex Meret che è ora vicinissimo a rinnovare il suo contratto con gli azzurri ed essere il portiere titolare per questa stagione. La pista che porta a Keylor Navas è quasi definitivamente tramontata, con il portiere costaricense che non è riuscito a trovare l’accordo sulla buonuscita con il Paris Saint-Germain ed il Napoli ha deciso così di ritirarsi dalla corsa. Per Meret, invece, pronto un rinnovo contrattuale di 5 anni da 2 milioni di euro a stagione.