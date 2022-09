Napoli-Liverpool, calano i prezzi rispetto all’ultimo precedente: c’è un’eccezione

Svelati i prezzi dei settori del Maradona per Napoli-Liverpool: ecco le differenze con la sfida del 2019, la Curva è più cara!

Napoli-Liverpool apre la campagna in Champions League di Spalletti e i suoi ragazzi. E’ il grande ritorno nella competizione europea e la prima gara si giocherà proprio in casa. Si prospetta il pienone. L’attesa è quasi snervante dopo due anni di assenza. Il pubblico sicuramente non deluderà le aspettative della dirigenza partenopea.

Il giorno dopo il pareggio interno contro il Lecce, il Napoli ha pubblicato il listino prezzi per settore della prima sfida di Champions League contro il Liverpool. Per una curiosa coincidenza, gli azzurri affronteranno alla prima giornata proprio i Reds, come accaduto a settembre 2019, l’ultima partecipazione nel torneo prima dei due anni in Europa League.

Così, abbiamo confrontato i prezzi della sfida del 17 settembre 2019 con quelli del 7 settembre 2022: ecco le differenze dopo tre anni.

Napoli-Liverpool tre anni dopo: Curva più cara, Tribuna Posillipo

Impossibile dimenticare quel Napoli-Liverpool di 3 anni fa. La formazione di Ancelotti batté i Campioni d’Europa in carica davanti a quasi 40 mila spettatori. Per questo nuovo ritorno in Champions League sarà atteso un numero maggiore sugli spalti del Diego Armando Maradona, vista la campagna acquisti importante fatta dalla società. Attualmente, la piazza è curiosa ed entusiasta, anche se questi due pareggi contro Fiorentina e Lecce sono piccoli inciampi lungo il percorso.

E’ atteso il pienone per la partita contro il Liverpool di Klopp, in programma il 7 settembre alle ore 21 allo stadio di Fuorigrotta. Il Napoli ha condiviso sul proprio sito ufficiale le modalità d’acquisto dei biglietti, dando precedenza a chi voglia farsi l’abbonamento per le tre gare di Champions League casalinghe. Da domani 2 settembre, invece, comincerà la vendita libera dei tickets Napoli-Liverpool. Ecco i prezzi suddivisi per settore:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

C’è una netta differenza con i biglietti messi in vendita nel 2019, poiché le Tribune avranno un costo inferiore. Invece, in Curva c’è un piccolo aumento di dieci euro. Ai distinti nessuna modifica. Certamente va annotato che il costo degli anelli inferiori dello stadio Maradona sono decisamente popolari. Una mossa societaria importante, un segnale alla tifoseria: serve il 12esimo uomo per vincere contro il Liverpool.

Di seguito, invece, i prezzi dei biglietti di Napoli-Liverpool 17 settembre 2019:

Tribuna d’Onore € 300,00

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 30,00 / € 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00