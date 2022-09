Kvaratskhelia non si ferma più: la stella azzurra incanta ancora VIDEO

Dopo le sue grandissime prestazioni con la maglia del Napoli, Kvaratskhelia ha illuminato anche la sua Nazionale.

Questo weekend il Napoli, come le altre squadre di Serie A, non giocherà questo weekend per la sosta dovuta agli impegni delle varie nazionali. Il primo mese di questa stagione è stato sicuramente super positivo per la squadra di Luciano Spalletti, visto che è primo sia in campionato che in Champions League. Tra gli assoluti protagonisti del team azzurro bisogna inserire sicuramente lo stesso Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, di fatto, è l’assoluta protagonista di questo primo mese del campionato. L’attaccante dà la sensazione che giochi da tempo nel gruppo guidato da Luciano Spalletti, mentre è arrivato solo questa estate dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro. Kvaratskhelia, oltre ai 4 gol segnati e i 3 assist forniti, ha sorpreso tutti sia per la sua tecnica che la sua personalità.

L’azzurro, infatti, non ha sentito quasi per nulla, o così ha fatto sembrare, il peso di giocare in un campionato così importante. Basti pensare che con il Milan non ha segnato, ma è stato comunque fondamentale per la vittoria finale dei partenopei. Kvaratskhelia, infatti, ha fatto prima ammonire Kjaer e Calabria, entrambi sostituiti da Pioli a fine primo tempo, e poi si è procurato il calcio di rigore realizzato da Matteo Politano. Tuttavia il georgiano non ha nessuna intenzione di continuare a sorprendere.

Kvaratskhelia illumina anche in Nazionale: le immagini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgia National Team🇬🇪⚽️ (@geo__team)

Kvaratskhelia, infatti, è stato il migliore in campo del match di Nations League tra la sua Georgia e la Macedonia del Nord di Elmas, che ha giocato anche lui l’intera gara. L’esterno è stato prima decisivo nell’autogol di Miovski e poi ha segnato nella ripresa il gol che ha chiuso definitivamente la gara sul 2-0.

Da sottolineare che il calciatore del Napoli è stato impiegato anche come prima punta nel 4-5-1 utilizzato dalla Georgia nei minuti finali della partita. Con questo successo, i padroni di casa sono stati promossi aritmeticamente dalla Lega di C a quella di B di Nations League. Questa prestazione di Kvaratskhelia, omaggiata anche dalla Uefa, con la sua Nazionale è solo l’ennesima dimostrazione della sua forza. Proprio sul giocatore partenopei ci sono state delle importanti dichiarazioni.

Kvaratskhelia, l’agente: “Sa che la piazza vuole lo Scudetto, ma è sereno”

Gennaro Di Nardo, infatti, agente italiano di Kvaratskhelia ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “In Georgia seguono tutti il Napoli. Ci sarà un bello scambio tra la città partenopea e questa nazione. Khvicha è un ragazzo serio ed educato. Ha deciso di vivere al centro sportivo, dimostrando di essere più maturo rispetto all’età che ha. Pressione? Sì, ma è molto sereno e consapevole delle sue qualità. E’ sempre più affascinato dalla città. Sa che la piazza vuole vincere lo Scudetto, ma è sereno perché già sa tutto delle aspettative e di Maradona”.