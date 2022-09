“L’affare l’hanno fatto i campani”: l’ex campione premia il Napoli e snobba la Juve

By

L’altissimo rendimento del Napoli conquista anche il più scettici. Il super mercato degli azzurri convince l’ex campione: “Hanno fatto un affare”

Il nuovo Napoli ha conquistato davvero tutti. I campani sono partiti davvero fortissimo in questo avvio di stagione. Bel gioco, valorizzazione della rosa, risultati e vittorie di prestigio. Agli azzurri non è mancato davvero nulla. Anche i più scettici si sono dovuti ricredere, dopo che in estate molti parlavano di un Napoli in fase di smobilitazione e più indietro nella rosa dei favoriti rispetto ad altre pretendenti. Un mese dopo, gli azzurri hanno sovvertito ogni diventando il simbolo di un calcio sostenibile e orientato al futuro.

Parte del merito del successo di questo nuovo Napoli è infatti da ritrovare nel lavoro fatto in estate da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è partito con il diktat della società di abbattere i costi della rosa e di puntare su giocatori futuribili che potessero svecchiare la rosa e rivelarsi una enorme risorsa economica in prospettiva per il club.

In pochi pensavano che le partenze di giocatori del calibro di Koulibaly, Mertens, Ruiz o Insigne potessero essere sostituite così facilmente, ma il direttore sportivo ha lavorato in silenzio riuscendo con competenza, lungimiranza e tanto scouting a mettere una rosa nelle mani di Luciano Spalletti che oggi appare a molti come la più completa del campionato. Kvaratskhelia, Ostigard, Olivera, Kim Min-Jae, Raspadori, Simeone, Ndombele, Sirigu. Grazie al tesoretto ricavato dalle cessioni e a tanta competenza gli azzurri sono riusciti a raggiungere gli obbiettivi imposti dalla società e allo stesso tempo nonostante i tanti nuovi ingressi a mantenere intatta la grande competitività della squadra.

Il nuovo Napoli conquista tutti. L’ex campione del mondo: “Che affare!”

Il mercato degli azzurri ha colto di sorpresa ed ha conquistato anche gli addetti ai lavori. L’ottimo lavoro fatto in estate da Giuntoli è adesso sotto gli occhi di tutti. Anche l’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha applaudito il lavoro del direttore sportivo. “Gli azzurri hanno capitalizzato molto spese e prestazioni” ha detto. L’ex giocatore ha sottolineato come molti giocatori abbiano già aumentato a dismisura il proprio valore. “Kvaratskhelia vale già quaranta milioni (trenta in più di quanto pagato tre mesi fa ndr), Raspadori ha tecnica, velocità e intuito ed è una scommessa destinata ad essere vinta”. Un altro capolavoro è Kim: “La Juve ha preso Bremer, ma il vero affare lo ha fatto il Napoli”.

Graziani ha rivelato di essere stato perplesso sul mercato del Napoli, in particolare alla luce dell’addio di Ruiz e delle altre partenze, ma di avere cambiato totalmente idea dopo avere visto le prestazioni della squadra azzurra in questo avvio di stagione. “Il Napoli mi sta smentendo” ha confermato, rivelando di essere molto felice per tutto l’ambiente napoletano del successo che sta riscuotendo questo nuovo Napoli.