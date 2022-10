Napoli, arriva la fumata bianca: si attende l’annuncio, cifre e dettagli

Il Napoli sta facendo di tutto per accelerare il rinnovo del centrocampista. La firma del calciatore sul nuovo contratto sembra ormai molto vicina.

Con la vittoria, non facile, contro il Bologna, il Napoli ha portato a dieci le vittorie consecutive tra Champions League e Serie A. Non era mai successo che i partenopei riuscissero a concretizzare un tale traguardo, e questo lo si deve alla preparazione dei ragazzi di Luciano Spalletti che, nonostanti alcuni infortuni, stanno macinando reti e gioco.

Si può dire tranquillamente che la partita del ‘Diego Armando Maradona’ sia stata una delle più complesse per merito della squadra di Thiago Motta, che ha saputo mettere in difficoltà gli azzurri in più spezzoni della gara e ha sfruttato al meglio il talento di Joshua Zirkzee, il sostituto di Marko Arnautovic. Riuscire a rimontare una partita del genere non era affatto facile, ma il Napoli sembra migliorato proprio da questo punto di vista: non mollare mai anche quando la squadra avversaria è avanti.

Tra i migliori in campo della partita non si può non nominare quello che è a tutti gli effetti il faro di questo Napoli, ovvero Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è ormai il metronomo, il mediano perfetto per costruire con pazienza il gioco. Nelle ultime ore il Napoli sembra essere sempre più vicino a trovare un accordo per rinnovare il proprio numero 68.

Napoli, il rinnovo di Lobotka è sempre più vicino

Le notizie fresche inerenti al rinnovo dello slovacco arrivano dal giornalista Ciro Venerato. Al Tg Rai Sport ha rivelato qualche dettaglio relativo al rinnovo di Lobotka, un calciatore che finalmente è riuscito a trovare la perfetta dimensione in un ambiente come quello del Napoli, dopo aver sofferto non poco la mancanza di una corretta forma fisica.

Venerato ha informato che ormai la firma dovrebbe essere vicina, con il Napoli che nelle ultime ore è impegnato a concretizzare il tutto. Per il giornalista, sia gli agenti del calciatore che i dirigenti azzurri, “si sono stretti metaforicamente la mano“, con lo scopo di formalizzare la bozza del contratto da inviare ai rispettivi studi legali.

Tutti gli attori sono dunque a lavoro per ufficializzare la cosa: Lobotka, secondo le indicrezioni, guadagnerà “2.5 milioni netti più bonus fino al 2027 con opzione fino al 2028″. Si attende quindi solo l’annuncio da parte della società, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.