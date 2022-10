Simeone svela il suo segreto: “Vi spiego come mi preparo per le partite”

Il centravanti del Napoli Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Rangers.

Manca poco ormai per il ritorno della Champions League. Un torneo che per il Napoli si sta dimostrando più che esaltante, alla luce della qualificazione ottenuta grazie al doppio successo ai danni dell’Ajax. Contro i Rangers ci sarà la possibilità da parte di Spalletti di far mettere minuti nelle gambe a una serie di calciatori che hanno giocato di meno.

La Champions League rimane un palcoscenico unico al mondo e per coloro i quali hanno giocato di meno sarà un mercoledì da sogno. Da Ostigard a Gaetano, passando per Elmas e Raspadori: tutti sono pronti per scendere in campo dal primo minuto contro una squadra comunque temibile come i Rangers di Van Bronckhorst.

Come prima punta dovrebbe giocare titolare Giovanni Simeone, uno che ha messo a segno due gol contro Liverpool e Ajax, ma che ha ancora voglia di fare bene con la sua nuova maglia. L’argentino ha parlato in conferenza stampa assieme a Luciano Spalletti.

“Vogliamo fare più punti possibili confermando quello che stiamo facendo di bello in ogni partita”. Così Giovanni Simeone in conferenza stama alla vigilia del match contro i Rangers. Domani l’attaccante argentino si gioca il posto da titolare con Giacomo Raspadori, ma per lui rimanere in panchina non è un problema: “Panchina? Il mio compito è farmi trovare pronto, anche per cinque o dieci minuti”.

Sulle difficoltà della gara contro gli scozzesi non ci sono dubbi, all’andata almeno nei primi minuti di gioco hanno dimostrato di saper essere pericolosi. Simeone non ha dubbi sulla qualità degli avversari: “All’andata fu difficile, loro hanno sempre cercato di essere aggressivi sul nostro possesso palla. Sicuramente è stata una delle gare più complicate per la loro aggressività”, afferma Simeone, ricordando che il Napoli si preparerà al meglio per affrontare la partita.

Sull’ambientamento in una città come Napoli, Simeone non ha dubbi: “Dal primo giorno sono contento di stare qui. Ho ricevuto tantissimi messaggi sin dall’inizio che mi hanno fatto capire che Napoli era una cosa unica. La passione che hanno tifosi, soprattutto per un argentino, dimostra che vivono per questo. Al di là del calcio mi trovo benissimo, amo il sole e il mare della città“.

Infine, una curiosità sul suo modo di prepararsi alla vigilia delle partite: “Prima di ogni partita mi concentro al massimo, uso anche un mio piccolo libretto dove scrivo. Mi preparo così”.