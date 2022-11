“È superiore”, l’ex stella del Napoli si espone su Meret: il confronto è illustre

L’ex Napoli ha voluto lodare l’attuale portiere azzurro, che stasera sarà impegnato ad Anfield contro il Liverpool.

Il Napoli si appresta a vivere la sua ultima giornata di Champions League e spera di concludere il suo girone da prima della classe. Basta evitare una imbarcata di quattro reti per impedire ai Reds di finire primi in un girone comandato dagli azzurri fin dall’inizio. L’attesa da parte dei tifosi è tanta così come la voglia di vedere se questo Napoli può realmente realizzare un colpaccio vincendo ad Anfield.

Spalletti ieri in conferenza stampa ha sottolineato che non bisogna mettere pressioni su questa squadra, specialmente dopo le parole felici di Jurgen Klopp. L’allenatore è consapevole da un lato che per portare a casa il miglior punteggio possibile occorre pedalare a testa bassa; e dall’altro che in uno stadio come Anfield è dura anche per una squadra al momento imbattuta in tutte le competizioni.

Quanto alle formazioni, al momento sappiamo che i maggiori cambi ci saranno in difesa, con il rientro di Mathias Olivera e in avanti, con Osimhen favorito su Simeone. A centrocampo il tridente Lobotka-Zielinski-Anguissa è intoccabile così come le due ali, con Politano favorito su Lozano.

Napoli, Taglialatela: “Meret tecnicamente migliore di Donnarumma”

Uno che conosce bene l’ambiente partenopeo, come Pino Taglialatela, ex portiere azzurro, ha voluto dire la sua in merito a questo Napoli. In una intervista a 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, ha dichiarato di aspettarsi moltissimo da questa squadra, vista alla pari di altre big europee. “Il Napoli sta regalando tante soddisfazioni, i complimenti vanno alla società. Ci sono dei calciatori di qualità che sudano la maglia“, afferma Taglialatela dichiarando di essere stato offeso in passato per aver sempre preferito Alex Meret rispetto a Gigio Donnarumma: “Meret? Ha avuto le spalle larghe durante la sessione estiva; a livello tecnico è superiore a Donnarumma, a lui gli manca solo qualcosina a livello di carattere.”

Continua Taglialatela: “Meret ha bisogno di continuità, ma giocando a questi livelli riuscirà a maturare ancora. Il prossimo anno – conclude l’ex portiere – il portiere azzurro sarà in grado di competere con Donnarumma anche per una maglia in nazionale“.