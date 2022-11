Umberto Chiariello analizza un aspetto importante del Napoli: “Ero sicuro”

Il giornalista Umberto Chiariello analizza la lotta scudetto e sottolinea un aspetto importante degli azzurri: “Ero sicuro”

Con la vittoria contro il Sassuolo il Napoli ha messo un altro importante tassello sul suo campionato. Gli azzurri sono riusciti a trionfare contro l’ennesimo avversario ostico della stagione. Il quattro a zero contro i nero-verdi grazie alla rete di Kvaratskhelia e alla tripletta di Osimhen ha lanciato gli azzurri al primo posto in classifica. Gli azzurri sono a 32 punti in graduatoria, cinque in più dell’Atalanta, sei in più del Milan, frenato ieri dal Torino. In casa azzurra si continua a sognare.

Dove può arrivare questo Napoli? Gli azzurri sono molto più di una sorpresa oramai. Per molti il Napoli è il favorito numero uno alla lotta scudetto. Certamente, gli azzurri sono tra le candidate più credibili alla vittoria finale del campionato. Le avversarie, però, non mollano, e il cammino degli azzurri è ancora molto lungo. Ecco perché in molti invitano cautela, nonostante le avversarie stiano, chi più chi meno, mostrando le loro debolezze. A fare il punto della situazione ha pensato il noto giornalista Umberto Chiariello.

Chiariello, l’editoriale analizza la lotta scudetto: “Sul Napoli ero sicuro”