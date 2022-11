L’Argentina vince il Mondiale? Maradona ti rimborserà: la curiosa iniziativa

Iniziativa straordinaria in Argentina: se Messi alzerà la Coppa del Mondo in Qatar, Maradona rimborserà gli argentini.

Il Mondiale in Qatar si avvicina. L’Argentina è tra le favorite per la vittoria finale, anche se qualche giocatore chiave non sarà al meglio delle condizioni. Di Maria e Dybala sono infortunati e proveranno a fare di tutto per rientrare tra i convocati del ct Scaloni.

Quella in Qatar sarà l’ultima rassegna iridata per Leo Messi, che avrebbe escluso la sua partecipazione al grande Mondiale in programma nel 2026, il quale si svolgerà in Canada, USA e Messico e vedrà l’allargamento a 48 squadre.

Intanto, in Argentina dimostrano di essere particolarmente fiduciosi e non sembrano essere molto scaramantici. Infatti, in occasione dell’anniversario di nascita di Diego Armando Maradona del 30 ottobre, l’azienda Noblex specializzata nella vendita di prodotti tecnologici ha deciso di lanciare una promozione in caso di vittoria dell’Albiceleste in Qatar.

Argentina, lo sponsor ufficiale lancia la promo sulle tv: “Paga Dios”

Se Lionel Messi e compagni riuscissero a vincere il prossimo Mondiale, saranno doppi festeggiamenti in Argentina. Almeno per chi avesse “scommesso” sulla vittoria dell’Albiceleste. Infatti, Noblex ha lanciato una promozione esclusivamente per il 30 ottobre 2022, data simbolo per gli appassionati calcistici.

Chi ha acquistato un televisore Noblex da 65” o da 75” il giorno dell’anniversario di nascita di Diego Armando Maradona può partecipare alla promozione “Paga Dios”, che rimborserà tutti i clienti in caso di un successo della nazionale in Qatar.

Le tv in promozione sono due e sono chiaramente delle Smart TV in 4K. L’azienda è anche sponsor ufficiale della Nazionale Albiceleste e ha pensato di celebrare in questo modo Diego Armando Maradona, l’ultimo ad aver alzato al cielo la Coppa del Mondo per il Paese. I due televisori costano circa 259,99 dollari e 359,99 dollari, già scontati per la promozione rispetto al prezzo originale.

Per lanciare la campagna pubblicitaria Noblex ha pensato di chiamare degli esperti di arte rinascimentale in modo da ricreare una scena simile a quelle dipinte da Michelangelo per la Cappella Sistina del Vaticano. In alto, degli angeli mantengono tra le mani la maglietta numero 10 della nazionale argentina, riferendosi chiaramente a quella indossata da Maradona. Insomma, in Argentina sperano tutti che Messi riesca a conquistare la Coppa del Mondo, che consegnerebbe la terza stella sul logo della federazione. A pagare ci penserà Diego.