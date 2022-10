Quanto guadagna Lobotka: stipendio, bonus e durata del contratto

Stanislav Lobotka è uno dei perni del Napoli di Luciano Spalletti, anche fuori dal campo. Sta per diventare uno dei giocatori più pagati.

Da esubero a perno inossidabile della manovra azzurra. E’ stato questo il percorso a Napoli di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è arrivato in azzurro nel Gennaio del 2020, con un investimento piuttosto importante da parte della società. Per strappare lo slovacco al Celta Vigo il Napoli ha versato 20 milioni più bonus. Una cifra che, almeno nei primi anni, sembrava destinata a diventare un rimpianto. La prima stagione e mezzo di Lobotka a Napoli, infatti, è stata tutt’altro che memorabile. Una forma fisica discutibile (è stato a lungo criticato per l’essere in sovrappeso), scarsa simbiosi con il gioco azzurro e con l’ambiente…l’avventura di Stan all’ombra del Vesuvio sembrava destinata a finire con un buco nell’acqua. “Ma chi abbiamo comprato?” si chiedevano i tifosi, gli stessi che oggi lo esaltano.

La trasformazione è avvenuta con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Mentre tutti pensavano che Lobotka potesse partire e lasciare Napoli, il tecnico sottotraccia ha iniziato a lavorare sullo slovacco. In primis a livello mentale. Da esubero, Lobotka si è ritrovato ad essere un perno nelle idee del nuovo allenatore, e ha ripagato la fiducia con uno “switch” davvero impronosticabile. Lobotka si è messo a lavorare sul campo, perdendo i chili in eccesso e entrando in forma, e a livello mentale, prendendosi la responsabilità di diventare il nuovo regista del Napoli.

Oggi Lobotka è il tuttofare del centrocampo del Napoli. Corre, imposta, recupera palloni, dà le geometrie, cuce la manovra. Un perfetto regista moderno che tra un paio di stagioni è nella lista del top del campionato nel ruolo. Quell’investimento da 20 milioni, oggi è stato del tutto ripagato…e anche di più.

Lobotka, ecco quanto guadagna. Presto la sua situazione potrebbe cambiare

Il totale cambiamento delle prestazioni del giocatore è destinato a influire anche sulla situazione contrattuale del giocatore. Il contratto di Lobotka con il Napoli scade nel 2025, dopo che lo scorso Gennaio il Napoli aveva fatto valere l’opzione di rinnovo. Il centrocampista slovacco percepisce attualmente un ingaggio di appena due milioni, inferiore a quello di molti suoi compagni. Per questo la società per valorizzare il lavoro fatto in questi ultimi anni (e per scongiurare le sirene di mercato degli altri grandi club) hanno già pronto un nuovo contratto per il giocatore.

Se la trattativa venisse ufficializzata, Lobotka arriverebbe a percepire un ingaggio da tre milioni, in linea con il suo ruolo di perno della squadra e degli altri giocatori chiave, e prolungherebbe il suo legame con Napoli sino al 2028. A 27 anni, vorrebbe dire praticamente chiudere la carriera ad alti livelli con la casacca azzurra addosso. Un premio meritato per il giocatore, tra i più positivi e continui nella rosa azzurra.