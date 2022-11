Spalletti batte ancora Gasperini: c’è una mossa che ha mandato in tilt la Dea

L’Atalanta cade a Bergamo: ecco la scelta di Spalletti che ha sorpreso Gasperini e ha permesso al Napoli di vincere.

Il Napoli trionfa a Bergamo e per certi versi ricorda la vittoria dello scorso 3 aprile, quando la formazione di Spalletti si impose 3-1 al Gewiss Stadium. Anche in quella circostanza, la squadra partenopea si dimostrò cinica, spietata.

A distanza di 7 mesi, gli azzurri hanno avuto ancora meno palle gol degli avversari, ma sono riusciti a concretizzare al meglio quelle poche occasioni. In dieci minuti Osimhen ha ribaltato completamente il risultato, affermandosi come uno dei migliori in campo.

In realtà, bisogna dare il giusto merito a tutti i calciatori del Napoli, artefici di una buonissima prestazione. In particolare, Spalletti è riuscito a mandare in tilt l’Atalanta di Gasperini con una mossa tattica a sorpresa.

Atalanta-Napoli, applausi a scena aperta per Olivera

Dopo aver fermato Salah in Liverpool-Napoli, Mathias Olivera ruba la scena anche a Bergamo. Il terzino uruguaiano, presto protagonista in Qatar con la sua Nazionale, sta disputando una stagione straordinaria sotto ogni punto di vista. Attenzione, fisicità, tecnica. Olivera è praticamente una garanzia. E la concorrenza con Mario Rui stimola entrambi a giocare grandissime partite.

In realtà, dalle probabili formazioni quasi nessuno si aspettava l’ingresso titolare del sudamericano. Innanzitutto, perché aveva appena giocato novanta minuti ad Anfield pochi giorni prima. E in secondo luogo, perché il compagno di reparto portoghese aveva lasciato il segno contro il Sassuolo nell’ultimo match casalingo.

Olivera, però, è stato determinante a Bergamo e probabilmente non se l’aspettava neanche Gasperini. Infatti, il terzino del Napoli è stato l’uomo che ha giocato più palloni di tutti in partita: 105. Oltretutto, è riuscito a recuperare sei volte il possesso, ha creato 2 occasioni da gol (una clamorosa per Simeone) ed ha salvato fortuitamente la propria porta in occasione della traversa di Lookman. La fortuna, però, aiuta gli audaci. E lui si trovava nel posto giusto al momento giusto, come sempre.

Olivera supera a pieni voti il test di Bergamo

Quando è stato annunciato il numero di maglia dell’ex Getafe, molti hanno storto il naso. Olivera ha raccolto l’eredità di Hamsik, la prima vera bandiera dell’era De Laurentiis. Uno dei capitani più apprezzati della storia del club azzurro.

Le prestazioni di Mathias, però, si confermano di altissimo livello. Fino a questo momento ha dimostrato di essere molto più di un’alternativa, tant’è che Spalletti lo sta premiando inserendolo in gare decisive, proprio come a Liverpool o Bergamo.

E la stampa italiana non può che elogiare l’impiego dell’uruguaiano, fondamentale nella vittoria contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport hanno riconosciuto una prestazione da 6.5, consapevoli che Olivera avesse fatto un’ottima prestazione, anche se in occasione dei due gol non ci ha messo lo zampino. Ma il Corriere dello Sport, invece, ha voluto mettere 7, sottolineando l’ottimo apporto offensivo e la sua buona condizione atletica.