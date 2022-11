Hamsik dice basta: annunciato il ritiro, ultima partita il 20 novembre

L’annuncio in diretta di Marek Hamsik: ecco contro chi giocherà la partita d’addio, svelati i costi dei biglietti.

Scoperto dai talent scout del Brescia e acquistato per soli 60 mila euro, Marek Hamsik è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Con il Napoli ha scritto pagine importanti della storia del club. Per anni è stato il calciatore più rappresentativo, il capitano, il punto di riferimento. E’ diventato una bandiera azzurra e ancora oggi segue gli azzurri con interesse. Marekiaro ha lasciato un pezzo di cuore nella città che l’ha accolto per 12 anni.

Presto, però, sarà l’ora di dire basta. Hamsik ha 35 anni e ha deciso di chiudere l’esperienza con la sua nazionale: il 20 novembre scenderà in campo con la maglia della Slovacchia e con la fascia al braccio per l’ultima volta.

Hamsik lascia la Slovacchia: contro chi giocherà l’ultima partita

L’ex centrocampista del Napoli aveva già annunciato a maggio che si sarebbe ritirato dalla nazionale slovacca, ma la federcalcio ha organizzato un’amichevole per celebrare a dovere l’addio con la selezione.

Hamsik è l’uomo dei record per la Slovacchia. Detiene il maggior numero di partite giocate (135) e il maggior numero di gol segnati (26). Chiuderà la sua esperienza il 20 novembre, come annunciato a DAZN al programma Supertele: “Farò la mia ultima partita con la Nazionale, è stata una lunga esperienza. Giocare 136 gare non è da poco, sono molto fiero“.

La partita d’addio del numero 17 si disputerà a Bratislava alla Národný futbalový štadión, lo stadio dello Slovan Bratislava, nonché primo club in cui ha giocato Marek. L’esibizione avverrà alle ore 13:30 del 20 novembre contro il Cile e i biglietti sono stati messi in vendita a prezzi davvero modici: 8 o 12 euro, a seconda della postazione; 100 euro se si vuole acquistare il posto in area VIP.

I traguardi di Hamsik con la Slovacchia

Per anni è stato il calciatore slovacco più importante e per otto anni ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore slovacco dell’anno. Hamsik ha raggiunto traguardi importanti con la sua nazionale. Basti pensare alla qualificazione diretta alla fase a girone del Mondiale in Sud Africa e conseguente eliminazione dell’Italia al primo turno. La Slovacchia riuscì a conquistare l’incredibile qualificazione agli ottavi di finale, miglior risultato di sempre nella competizione.

Ai campionati europei, invece, Marek ha rappresentato la selezione per due edizioni di fila: Euro 2016 ed Euro 2020. Nella rassegna continentale disputata in Francia, la squadra si arrese alla Germania agli ottavi di finale. E’ andata peggio l’anno scorso, quando agli Europei itineranti la Slovacchia è uscita alla fase a gironi, pur battendo la Polonia al match d’esordio. Male, invece, in Nations League. Nella nuova competizione, la selezione è stata appena retrocessa in Lega C.

Dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, Hamsik ha deciso di lasciare la Nazionale e dare spazio ad altri calciatori. Ora proseguirà la sua carriera da professionista solo con i club. Attualmente, gioca con il Trabzonspor, con il quale ha vinto il campionato nella passata stagione.