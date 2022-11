Noemi e Francesco Totti, la cantante spiazza tutti con una dichiarazione inaspettata

Capita spesso che musica e calcio, specialmente in un paese come l’Italia, s’incontrino come è successo nell’intervista alla cantante Noemi che ha svelato un retroscena su Francesco Totti che nessuno conosceva.

La cantante è venuta alla ribalta partecipando alla seconda edizione del talent show musicale X-Factor nel lontano 2009.

Proprio X-Factor ha dato, all’allora ventisettenne, la possibilità di firmare un contratto con Sony Music.

Conflitto calcistico in famiglia: Noemi segue le orme del padre

In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la cantante italiana ha dichiarato come il calcio sia stato sempre parte della sua vita, cominciando proprio dalle mura domestiche. Nata a Roma, come lei stessa ha raccontato, ha vissuto un “conflitto” calcistico in casa dato che la madre tifa Juventus e il padre, invece, è un sostenitore della Roma: “La Roma è una passione di famiglia, c’è sempre stata. Mio nonno era romanista, così come mio padre. Mia madre è juventina invece, quindi quando papà guarda le partite della Roma non deve esserci lei vicino. A volte è capitato che lei entrasse in sala nel momento di un gol degli avversari, quindi meglio evitare“.

Noemi e l’amore giallorosso: svelato l’idolo della cantante

Nonostante in casa si tifassero squadre diverse, con rivalità, sfottò e competizione annesse, Noemi non ha mai avuto dubbi su quale squadra tifare. Il suo amore per i colori giallorossi, infatti, l’ha spesso spinta ad ammirare la squadra del cuore dalle tribune dell’Olimpico con amici o parenti: “Sono sempre stata una frequentatrice assidua. Fin da piccola sono sempre andata allo stadio con mia sorella o con gli amici, pur essendo molto discreta. Oggi è un ambiente piacevole in cui rilassarsi, magari qualche anno fa era più pericoloso“.

La passione per il calcio, e per la Roma, è cresciuta sempre più nel tempo e sempre più spesso la musicista si concede una giornata allo Stadio Olimpico. Noemi ha poi svelato qual è stato il giocatore che più l’appassionata. Si tratta di Francesco Totti, attaccante e capitano della Roma che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017.

Ecco le parole di Noemi su Totti: “Idolo? Ovviamente Francesco Totti. Ho vissuto tutta la sua carriera, ha scandito le epoche della vita di tanti romanisti. Quello che ha fatto, vivendo tutta la carriera con una sola maglia è unico“.