Novità per il club azzurro: la Turchia si avvicina, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Novità importanti in casa Napoli che ora vede la Turchia più vicina, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Il Napoli sta chiudendo questo tour de force pre sosta Mondiale alla grande, con gli azzurri che dopo aver chiuso il girone di Champions League al primo posto, stanno riuscendo anche a conservare il primato in Serie A. Il Napoli sarà impegnato in campionato solo per quest’ultima settimana, dopodiché ci sarà la lunga sosta per fare spazio alla competizione iridata.

Ciò porterà ad un lungo stop del campionato, con la Serie A che riprenderà solamente nel 2023 diversamente da altre campionati come la Liga che giocherà un’altra giornata prima della fine del 2022. I club italiani, dunque, resteranno fermi per 2 mesi e tutti stanno cercando di organizzare delle amichevoli per mantenere una buona condizione fisica. E non fa ovviamente eccezione il Napoli che sta organizzando un tour in Turchia. A tal proposito sono arrivate novità importante nelle ultime ore

De Maggio annuncia: “Napoli in Turchia a fine mese”

Nel corso del programma Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, radio uffciiale del club azzurro, ha parlato il giornalista e direttore Valter De Maggio che si è soffermato anche sul tour che il Napoli farà in Turchia. Fino ad oggi, il club azzurro non si è voluto esprimere in merito agli avversari che affronterà in questo tour, né quando effettivamente partirà per la Turchia, ma De Maggio ha portato novità proprio in questo senso: “In questi giorni la società ufficializzerà il ritiro in Turchia ad Antalya” – ha annunciato il giornalista – ” Dalle notizie che mi arrivano, la data della possibile partenza degli azzurri dovrebbe essere il prossimo 27 novembre“.

Che il Napoli andrà in Turchia, ormai, non è più un segreto con Spalletti che aveva già fatto capire come la società azzurra stesse facendo bollere qualcosa in pentola. I partenopei vogliono restare in forma per ripartire con ancora più grinta dopo il Mondiale e pare che finalmente, come annunciato da De Maggio, questa tournée sia in via di ufficializzazione.

Ma prima del tour in Turchia e del Mondiale c’è ancora una settimana di campionato ed il Napoli sarà impegnato contro Empoli ed Udinese. Queste saranno anche partite dove il Napoli sarà vigile in ottica mercato in vista di Gennaio, ma non solo, soprattutto per quanto riguarda la sfida contro i toscani. Sulla lista di Giuntoli, infatti, c’è anche il nome di un giocatore empolese, vale a dire Guglielmo Vicario.

Il portiere piace al Napoli già da un bel po’ ed in estate si era parlato di un possibile trasferimento in azzurro nel caso in cui Meret fosse stato ceduto. Così non è stato e alla fine Vicario è rimasto ad Empoli, ma secondo De Maggio il Napoli non ha mai smesso di seguire l’estremo difensore e sarebbe pronto a tornare alla carica.

Altro giocatore empolese che piace al Napoli è il giovane Baldanzi che pure è finito nella rete di scouting azzurra da diverso tempo. Ecco perché a tal proposito Napoli-Empoli sarà una partita importante non solo per la classifica, ma anche per il mercato.