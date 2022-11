Haaland finisce nella bufera, l’accusa è pesantissima: “Se sparisce è colpa sua”

Erling Haaland sta vivendo una stagione da fenomeno assoluto, ma non è per i suoi meriti calcistici che è finito al centro dell’attenzione mediatica: l’accusa è pesantissima.

L’attaccante norvegese si è ritrovato al centro di una vicenda che ha dell’assurdo: la situazione è stata resa nota in questi giorni ed ha sollevato un vero e proprio polverone.

Erling Haaland sta vivendo una stagione da fenomeno assoluto. Arrivato al City dal Dortmund in estate per €60 milioni, ha messo subito a tacere alcune critiche sul suo stile di gioco non in linea con quello di Guardiola. L’allenatore catalano lo ha messo al centro del suo attacco e lui lo sta ripagando a suon di gol (tra cui l’ultimo decisivo al 95′ su rigore contro il Fulham) e prestazioni di altissimo livello.

Inevitabilmente, questo avvio ha ulteriormente attirato i riflettori su di lui, facendo emergere curiosità e retroscena sul suo conto e sulla sua vita privata.

A tal proposito, una coincidenza lo lega ad una contea in Svezia: ecco cosa sta accadendo.

Haaland e l’assurda coincidenza che fa scoppiare il caso

Come anticipato, si stanno scoprendo alcune notizie sulla vita privata di Haaland. Tra le più celebri c’è sicuramente quella che riguarda la sua dieta: lui stesso ha ammesso di mangiare cibi alquanto particolari, tra cui le interiora del manzo, per mantenersi in forma.

Il fenomeno norvegese ha sempre più i riflettori puntati su di sé a causa della notorietà crescente.

Incredibilmente, però, tutto ciò starebbe avendo degli effetti negativi. Tramite un incredibile processo a cascata, la fama di Haaland avrebbe causato un problema ad un’intera contea situata a sud di Goteborg in Svezia. Il nesso è talmente semplice che risulta quasi complicato da apprendere. Il tutto nasce dal nome della contea, ovvero “Halland“: unendo i puntini e chiamando in causa Google risulta essere tutto più chiaro.

Il termine “Haaland“ è fra i più cliccati sul motore di ricerca e, di conseguenza, quando si prova a cercare “Halland“, Google reindirizza gli utenti sull’attaccante norvegese. Questo perché il browser pensa che si sia sbagliato a digitare il cognome del bomber del City.

A causa di questo errore, la contea di Halland sta piano piano sparendo da Internet.

Non essendo più in evidenza, tutto ciò starebbe causando problemi a livello di visibilità: gli abitanti temono che sempre meno viaggiatori si recheranno a visitare la contea, che punta molto sul turismo come fonte di guadagno.

Ecco dunque spiegato come Haaland, in tutta la sua grandezza, stia riuscendo suo malgrado a cancellare un’intera contea in Svezia.