Kvaratskhelia e la decisione di andare via: valigie quasi pronte, ecco dove andrà

Khvicha Kvaratskhelia ha preso una decisione repentina, dettata da una vicenda che lo ha colpito: valigie pronte, ecco la sua destinazione.

L’attaccante georgiano si è trovato suo malgrado a fronteggiare una situazione decisamente imprevista negli ultimi giorni.

Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Napoli in estate fra lo scetticismo generale, ma dopo poche partite ha conquistato tutti. Ha raccolto la pesante eredità di Insigne e si è messo in mostra come uno dei maggiori talenti del panorama calcistico attuale.

Luciano Spalletti ha puntato subito su di lui dandogli tanta fiducia e lui l’ha ripagato grazie a super prestazioni in Serie A, ma anche in Champions League, dove ha affrontato squadre forti come Liverpool ed Ajax senza timori.

Purtroppo, però, è stato recentemente vittima di un furto all’interno della propria abitazione di Cuma, un paese in provincia di Napoli che non dista molto da Castel Volturno, dove si trova il centro sportivo.

Il fatto lo ha scosso e, per questo, ha scelto di cambiare casa: ecco dove si starebbe trasferendo.

Kvaratskhelia cambia casa, trasloco imminente: ecco dove

Come anticipato, Kvaratskhelia ha subito un furto. Il tutto è successo di notte mentre stava dormendo: non si è accorto di nulla, ma qualcuno si è introdotto all’interno della sua abitazione riuscendo a rubare la macchina (una Mini Countryman), ritrovata subito poi abbandonata in una stradina nei pressi di Aversa.

Il georgiano è rimasto molto scosso dall’accaduto e ha deciso di cambiare immediatamente casa, dicendo addio anche a Cuma, paese che aveva scelto per essere vicino a Castel Volturno. Secondo diverse indiscrezioni, il trasloco sarebbe ormai immediato e avverrà a brevissimo.

Questa volta, però, avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli in centro città. Si tratta probabilmente di una posizione che gli permetterà di essere più al sicuro e che, comunque, gli consentirà di avvicinarsi ad uno dei suoi luoghi preferiti: Posillipo.

Kvaratskhelia è al momento fermo ai box a causa di un dolore alla schiena che sta comunque svanendo: se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe scendere in campo per l’ultima partita prima della sosta per i Mondiali.