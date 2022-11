Raspadori messo da parte: la pesante bocciatura non passa inosservata

Giacomo Raspadori è partito titolare ieri contro l’Empoli, ma la sua prestazione non ha convinto ed ha ricevuto una pesante bocciatura.

Il Napoli è un rullo compressore in campionato ed al Maradona ha battuto anche l’Empoli per 2-0, infilando la decima vittoria consecutiva in Serie A. Per gli azzurri sono andati a segno Lozano su un rigore molto contestato da parte dei toscani e Zielinski, con entrambe le reti arrivate nella ripresa dopo un primo tempo dove di occasioni per segnare non ce n’erano state molte.

Al di là delle difficoltà incontrate ancora una volta contro una squadra che ha pensato solamente a difendersi. il Napoli è riuscito comunque a portare un successo importantissimo, utile a volare a +8 sul Milan secondo in classifica dopo il pareggio dei rossoneri contro la Cremonese. Un successo importante anche perché a Spalletti mancavano alcuni giocatori importanti come Rrahmani e Kvaratskhelia.

A sostituire quest’ultimo ci ha pensato Giacomo Raspadori che è stato preferito ad Elmas, ma l’ex Sassuolo non ha convinto ed è arrivata per lui una pesante bocciatura che non è passata inosservata.

Raspadori non convince: che bocciatura per l’attaccante

Pur senza alcuni giocatori importanti, il Napoli è riuscito a battere l’Empoli e ad allungare in classifica sul Milan. Tuttavia, non è stata la solita spumeggiante squadra azzurra, con alcuni giocatori che hanno deluso e tra questi c’è Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo è partito titolare per sostituire Kvaratskhelia, ma la sua prestazione non è stata affatto indimenticabile, tanto che Spalletti lo ha poi sostituito nella ripresa.

Una prestazione che è costata una pesante bocciatura per Raspadori, criticato da quasi tutti i quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, ad esempio, gli ha dato un 5,5 in pagella, scrivendo che seppur fino ad un certo punto sia stato lui a creare qualcosa, non ha certamente brillato per il lavoro fatto in campo. Stesso voto glielo ha dato anche La Gazzetta dello Sport che nella sua analisi ha sottolineato come si veda tutta la differenza con Kvaratskhelia, non riuscendo ad incidere nella zona occupata abitualmente dal georgiano.

Bocciatura anche da parte de Il Mattino che scrive come, al di là delle occasioni create, Raspadori sia rimasto a lungo in ombra, venendo poi sostituito per creare un diverso equilibrio tattico. L’unica promozione è arrivata da parte di Tuttosport che gli ha dato un 6,5 che lo ha considerato l’uomo che ha dato la sveglia al Napoli con le due occasioni avute nel primo tempo.

Ad eccezione di Tuttosport, dunque, per Raspadori è stata una bocciatura su tutta la linea, ma ci sta una partita sottotono e non bisogna essere così duri nei confronti dell’ex Sassuolo. Quando è stato chiamato in causa, infatti, Raspadori ha sempre fatto il suo dovere ed ha anche segnato gol importanti contro Liverpool ed Ajax in Champions League e soprattutto uno decisivo contro lo Spezia nel finale di partita.

Se è vero che una rondine non fa primavera, una partita storta non preclude certo il ruolo che può avere Raspadori in questo Napoli. Non sarà forse al livello di Kvaratskhelia, ma il talento azzurro ha dimostrato di potersi giocare le sue carte del Napoli e non ci sembra il caso di crocifiggerlo solo per una partita storta.